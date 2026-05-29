Haberler Yaşam 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı: İstanbul'un Fethi programları ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 29.05.2026 07:48 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 07:51

29 Mayıs 2026 İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü kutlamaları bu yıl da İstanbul'un birçok noktasında geniş kapsamlı etkinliklerle gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşecek olan programda hem resmî törenler hem de halkın katılımına açık gösteriler yer alıyor. İşte 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlama programı hakkında detaylar.

İstanbul Valiliği açıklamasına göre kutlamalar 29 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul genelinde farklı meydanlara yayılacak etkinliklerle yapılacak. Programda mehteran konserleri, kültürel etkinlikler ve fetih temalı gösteriler öne çıkıyor.

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ KUTLAMA PROGRAMI

- 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek.

- Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak.

- Aziz şehitler için okunan bin 453 hatim için dua okunacak.

- Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.

- 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde 13:00'te İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı düzenlenecek.

- Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım gösterecek ve Cuma namazı çıkışında İstanbullularla bir araya gelecek.

- Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.

- 18.00'de Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak.

- 15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak.

- 20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek. 21.00'de İstanbul'da Valilik bir ilke imza atarak yüzlerce dronla fethi gökyüzünde canlandıracak.

- Dronlar 15 dakika boyunca fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak.

- Gecenin finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüleyecek. Tarihi mekanlara fotoğraf ve videolar yansıtılacak.

- Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek. Bu sene Rumeli Hisarı da ilk kez ışıklandırıp süslenecek. Valilik binası Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlar, İstanbul Ticaret Odası binası da fetih için özel olarak ışıklandırılacak.

Valiliğin duyurduğu bazı ana noktalar:

  • Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Taksim Meydanı, Eyüpsultan Meydanı gibi birçok noktada mehteran konserleri
  • Sultanahmet Meydanı'nda fetih temalı görsel/projeksiyon gösterileri
  • Rumeli Hisarı Ön Kulesi'nde özel video mapping gösteris
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program:

Resmî duyurulara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ana tören Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

  • 📍 Yer: Haliç Kongre Merkezi
  • 🕐 Saat: 13.00
  • 👤 Katılım: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolü
SOLOTÜRK gösterisi:

Kutlamaların en dikkat çeken bölümlerinden biri de SOLOTÜRK uçuş gösterisi olacak:

  • 📍 Yer: Yenikapı Meydanı
  • 🕕 Saat: 18.00
  • ✈️ Etkinlik: İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu ve akrobasi gösterileri

