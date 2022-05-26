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Haberler Yaşam 29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:03

29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?

29 Mayıs tarihi İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olarak bilinmektedir. Bu tarihe az bir zaman kala vatandaşlar "29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul'un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt aramaya başladılar. 6 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar süren savaşın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Roma İmparatorluğu'nu yenerek İstanbul'u fethetmesi ve topraklarına katmasının yıl dönümü olarak bilinen 29 Mayıs tatil mi, İstanbul'un Fethi resmi tatil mi ve hangi gün? İşte bilgiler.

29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?

"29 Mayıs resmi tatil mi?" sorusunun yanıtı için şimdiden araştırmalar yapılmaya başlandı. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü dolayısıyla bu tarihin tatil mi olup olmadığı merak konusu oluyor. Dünya ve Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesi olan İstanbul'un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor? 29 Mayıs resmi tatil mi? İşte yanıtı.

29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?

29 MAYIS TATİL Mİ, 29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs tatil değil. Dolayısıyla bu tarihte okullar da tatil değil.

29 Mayıs Pazar gününe denk geldiğinden okullar zaten kapalı olacak, Pazar günü çalışanlar ise çalışma faaliyetlerine devam edecek ve resmi tatil olmadığından mesai alamayacak.

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29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?

İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ

30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.
1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.
1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.
1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.
1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.
1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.
18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.
5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.
17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.
29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.
1459- Ayasofya, camiye çevrildi.
1460- Mora ele geçirildi.
1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.
1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.
1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.
1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.
1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.
1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.
1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.
1470- Eğriboz alındı.
1471- Fatih Külliyesi açıldı.
1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.
1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.
1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.
1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.
1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.
1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.
1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.
1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.
1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.

29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ HAKKINDA

Babası Sultan II. Murad'ın ölümünün ardından 1451'de ikinci kez tahta çıkan II. Mehmed, İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. II. Mehmed ilk olarak Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı'nın inşa emrini verdi.

İmparator Konstantin, II. Mehmed'e hisarın yapımı için kendisinden izin alması gerektiğini bildirmek için elçiler gönderdi ancak Mehmed elçileri kabul etmedi. İmparator en son 1452'nin Haziran ayında barış görüşmeleri için bir kere daha elçilerini gönderdi ancak Mehmed elçileri yine reddetti. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece boğazın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu.

29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul’un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?

Boğazdan geçecek gemiler bundan böyle geçiş için para ödemek zorundaydı. Aksi takdirde gemiler top atışıyla batırılacaktı. 1452 sonlarında ödeme yapmayı reddeden bir Venedik gemisi batırılarak kaptanı ve tayfası tutuklandı.

Bu gelişmeler karşısında İmparator Konstantinos, Papa ve İtalyan şehirlerinden umutsuzca yardım talebinde bulundu ama bu talebi sonuçsuz kaldı. Yalnızca Cenova 1452'nin kasım ayında yardım gönderdi. Konstantinopolis'teki asker sayısı 8 bin civarındaydı, limanda 26 savaş gemisi bulunuyordu. Osmanlı ordusundaki asker sayısı ise en az 50 bindi. Ayrıca II. Mehmed yalnızca karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünerek bir donanma hazırlatmıştı. Bu donanma bahar aylarında boğazın Marmara girişine ulaştı.

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