29 Mayıs tarihi İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olarak bilinmektedir. Bu tarihe az bir zaman kala vatandaşlar "29 Mayıs resmi tatil mi? İstanbul'un Fethi 29 Mayıs tatil mi ve hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt aramaya başladılar. 6 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar süren savaşın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Roma İmparatorluğu'nu yenerek İstanbul'u fethetmesi ve topraklarına katmasının yıl dönümü olarak bilinen 29 Mayıs tatil mi, İstanbul'un Fethi resmi tatil mi ve hangi gün? İşte bilgiler.