İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ

30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

1459- Ayasofya, camiye çevrildi.

1460- Mora ele geçirildi.

1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.

1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.

1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.

1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

1470- Eğriboz alındı.

1471- Fatih Külliyesi açıldı.

1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.

1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.