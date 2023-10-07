Haberler Yaşam Sancaktepe'de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak

Giriş Tarihi: 07.10.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 16:19

Sancaktepe'de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak

İstanbul Sancaktepe'de 7, 9 ve 11 yaşındaki üç kardeş, inşaat alanına düşen toplarını almak istedi. Ancak temelde biriken su nedeniyle üçü de can verdi. Kan donduran olayla ilgili savcılık harekete geçti. Kusur tespitinin yapılmasını istedi.