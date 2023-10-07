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Haberler Yaşam Sancaktepe'de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak
Giriş Tarihi: 07.10.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 16:19

Sancaktepe'de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak

İstanbul Sancaktepe'de 7, 9 ve 11 yaşındaki üç kardeş, inşaat alanına düşen toplarını almak istedi. Ancak temelde biriken su nedeniyle üçü de can verdi. Kan donduran olayla ilgili savcılık harekete geçti. Kusur tespitinin yapılmasını istedi.

ARZU KAYA
Sancaktepe’de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak

Türkiye'yi sarsan olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sancaktepe'de yaşandı.

Sancaktepe’de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak

Evlerinin olduğu bölgede oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler bir anda kayıplara karıştı. 3 kardeşten de haber alınamaması üzerine aile polise kayıp başvurusu yaptı.

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Sancaktepe’de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak

Emniyet güçleri güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların, önce eve yakın bir okula doğru, ardından okulun karşısındaki inşaat alanına doğru gittikleri anlaşıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemede, inşaatın su dolu temelinde 3 kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı.

Sancaktepe’de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak

SAVCILIKTAN OLAY YERİNDE İNCELEME

Çocukların, oyun oynarken su dolu inşaat alanına kaçan toplarını almak isteyip boğuldukları anlaşıldı. Acı olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma başlatıldı.

Sancaktepe’de 3 kardeş inşaat temelinde ölü bulunmuştu! Savcılık harekete geçti: Kusur tespiti yapılacak

Olay haber alınır alınmaz nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine giderek inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna alındı. Daha sonra gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

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