3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!

SEZON FİNALİ FRAGMANI MERAK UYANDIRDI!

Yalı Çapkını dizisi 73. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanında; tüm aileyi bir masada toplayan Halis Ağa şunları söyler:

''Herkese Halis Ağa'nın gücünü, ağalığını bir kez daha göstermenin vakti geldi. Bu yaşadıklarımız, kayıplarımız inşallah bize çok şey kazandırmıştır.

Zira hayatta her şeyin telafisi var, ölümün yok. İşte hem bu gerçeği yeniden idrak etmeniz için hem de sizlerden sakladığım bir sırrı paylaşmak için hepinizi buraya toplamış bulunmaktayım.

Bu gece yaşayacağınız mutluluğun tekrarı da tarifi de olmayacak zira...''