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Haberler Yaşam 3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:52

3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!

Yalı Çapkını yeni bölüm ile bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Her Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını sezon finali ile kısa bir süreliğine ekranlara veda ediyor. Dizinin sezon finali fragmanı yayınlandı. Dizinin 73. Bölümü büyük bir sürprize sahne olacak. Halis'in yaptığı konuşma heyecanı artırırken kapıdan içeri girecek kişinin kim olduğu merak konusu olur. Öte yandan Seyran fenalaşır. Suna, ''Ambulans çağırın'' diyerek yardım ister ve Ferit'e Seyran'ın hasta olduğunu söyler. Peki, Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? İşte Yalı Çapkını 73. Bölüm özeti ve kareleri…

3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!

Star TV dizisi Yalı Çapkını 73. bölüm ile sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Diren Polatoğulları'nın yer aldığı dizinin sezon finali fragmanı ise büyük merak uyandırdı. 73. Bölüm fragmanında tüm aileyi toplayan Halis Ağa, sakladığı sırrı açıklayacağını söyler. Halis'in Latif'e talimat vermesinin ardından kapıdan biri girer. O isim masadaki herkesi şoke eder. Öte yandan Seyran rahatsızlanır. Yardım isteyen Suna, Ferit'e Seyran'ın hasta olduğunu söylemek zorunda kalır. Peki, Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? İşte Yalı Çapkını 73. bölüm özeti

3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ YAPIYOR!

Star TV'nin OGM Pictures imzalı dram ve romantik türlerindeki dizisi Yalı Çapkını, 7 Haziran Cuma akşamı 73. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Sezin Bozacı gibi isimlerin yer aldığı dizi sezon finali yaparak ekran macerasına ara veriyor.

Yalı Çapkını dizisinde gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Halis Ağa'nın büyük sırrı ile masadaki herkes büyük bir şok yaşarken Seyran'ın hastalığı öğreniliyor. İşte Yalı Çapkını 73. bölüm özeti ve yaşanacaklar...

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3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!

SEZON FİNALİ FRAGMANI MERAK UYANDIRDI!

Yalı Çapkını dizisi 73. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanında; tüm aileyi bir masada toplayan Halis Ağa şunları söyler:

''Herkese Halis Ağa'nın gücünü, ağalığını bir kez daha göstermenin vakti geldi. Bu yaşadıklarımız, kayıplarımız inşallah bize çok şey kazandırmıştır.

Zira hayatta her şeyin telafisi var, ölümün yok. İşte hem bu gerçeği yeniden idrak etmeniz için hem de sizlerden sakladığım bir sırrı paylaşmak için hepinizi buraya toplamış bulunmaktayım.

Bu gece yaşayacağınız mutluluğun tekrarı da tarifi de olmayacak zira...''

3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!

Bu konuşma sonrası kapıdan içeri biri girer. O ismin kim olduğu bilinmezken masadaki herkesin büyük bir şok yaşadığı görülür. O isim ile ilgili olarak bazı iddialar ortaya atılır.

3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!

ORHAN KORHAN ASLINDA ÖLMEDİ Mİ?

Dizide senaryo gereği ölen ve daha sonrasında sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaparak ekibe veda eden Emre Altuğ hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Emre Altuğ diziden ayrılmadı ve izleyenlere ters köşe yapıldı.

Halis Korhan'ın açıkladığı sırrın ne olduğu, açılan kapının ardındaki kişinin yüzünün gözükmesiyle belli olacak. Eğer bölümde ortaya çıkan isim Orhan Korhan olursa Emre Altuğ diznin yeni sezonunda yer almaya devam edecek.

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