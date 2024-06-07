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3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
16:52
3 yıl ömrü kalmıştı! Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? Yalı Çapkını sezon finalinde Seyran için yardım çığlıkları!
Yalı Çapkını yeni bölüm ile bu akşam Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Her Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını sezon finali ile kısa bir süreliğine ekranlara veda ediyor. Dizinin sezon finali fragmanı yayınlandı. Dizinin 73. Bölümü büyük bir sürprize sahne olacak. Halis'in yaptığı konuşma heyecanı artırırken kapıdan içeri girecek kişinin kim olduğu merak konusu olur. Öte yandan Seyran fenalaşır. Suna, ''Ambulans çağırın'' diyerek yardım ister ve Ferit'e Seyran'ın hasta olduğunu söyler. Peki, Yalı Çapkını Seyran ölecek mi? İşte Yalı Çapkını 73. Bölüm özeti ve kareleri…