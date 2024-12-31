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Haberler Yaşam 31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:30

31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

31 Aralık market çalışma saatleri, yılbaşı öncesi alışveriş yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi ihtiyaçlar için A101, BİM, ŞOK başta olmak üzere zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki; 31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Çarşamba marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte, A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros yılbaşı çalışma düzeni...

31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

Yılbaşı kutlamalarını evde televizyon izleyerek veya arkadaşlarıyla geçirecek olan vatandaşlar, 31 Aralık zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yılbaşı hazırlıkları yapanlar için, özellikle gıda ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak adına A101, BİM, ŞOK marketlerin saat kaçta kapanacağı merak konusu. Resmi tatil olan 1 Ocak'ta tüm kamu kurumları kapalı olacak devlet daireleri ise hizmet vermeyecek. Durum böyle olunca A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri belli oldu. Peki; 31 Aralık bugün marketler çaık mı, saat kaça kadar hizmet verecek?

31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI?
31 Aralık Salı günü marketler normal çalışma günlerinde ve saatlerinde açık olacak. A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler aynı saatlerde müşterilere hizmet verecek.

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31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

1 OCAK MARKETLER AÇIK MI?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak bu sene çarşamba gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta marketlerin çalışma saatleri değişmeyecek. Migros, Carrefour, BİM, A101, ŞOK açık olacak.

31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

A101 MARKET

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.

BİM

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

ŞOK

ŞOK marketler sabah saat 09.00 itibariyle açılmaktadır. Hafta içi günleri ile birlikte Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00 ile 21.000 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

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