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31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
08:30
31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri
31 Aralık market çalışma saatleri, yılbaşı öncesi alışveriş yapmak isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi ihtiyaçlar için A101, BİM, ŞOK başta olmak üzere zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki; 31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Çarşamba marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte, A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros yılbaşı çalışma düzeni...