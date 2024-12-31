31 Aralık bugün marketler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık A101, BİM, ŞOK zincir marketler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

Yılbaşı kutlamalarını evde televizyon izleyerek veya arkadaşlarıyla geçirecek olan vatandaşlar, 31 Aralık zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yılbaşı hazırlıkları yapanlar için, özellikle gıda ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak adına A101, BİM, ŞOK marketlerin saat kaçta kapanacağı merak konusu. Resmi tatil olan 1 Ocak'ta tüm kamu kurumları kapalı olacak devlet daireleri ise hizmet vermeyecek. Durum böyle olunca A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri belli oldu. Peki; 31 Aralık bugün marketler çaık mı, saat kaça kadar hizmet verecek?