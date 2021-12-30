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Haberler Yaşam 31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak? Yılbaşında yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 09:40

31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak? Yılbaşında yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık ve 1 Ocak'ta hangi kurumların çalışacağı, hangilerinin tatil yapacağı merak ediliyor. Yarın hastaneye randevu almak isteyen pek çok kişi 31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak, öğleden sonra açık mı sorularına yanıt arıyor. Haftanın ve yılın son iş günü olan 31 Aralık Cuma günü hastane, sağlık ocağı, acil servisler ve polikliniklerin çalışma durumu merak ediliyor. Yılbaşında yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte merak edilenlerin yanıtı…

31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak? Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Yarın hastane ve sağlık ocaklarının çalışma durumu ve Sağlık Bakanlığı çalışma takvimi merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın 31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak, öğleden sonra açık mı sorusuyla araştırdığı konunun detayları Resmi Gazete'de yayımlanan resmi tatiller kararıyla yanıt buluyor. Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte bu soruların yanıtı ve detaylar…

31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak? Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

31 ARALIK'TA HASTANELER AÇIK MI, YARIN HASTANELER KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık 2021 Cuma günü yani yarın hastaneler açık olacak. Okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar da çalışacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

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31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak? Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

31 ARALIK'TA SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık ocakları da tıpkı hastaneler gibi yarın tam gün çalışmaya devam edecek. Aile hekimlerine randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS'den 31 Aralık Cuma günü için randevu oluşturabilir.

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