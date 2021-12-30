31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak? Yılbaşında yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık ve 1 Ocak'ta hangi kurumların çalışacağı, hangilerinin tatil yapacağı merak ediliyor. Yarın hastaneye randevu almak isteyen pek çok kişi 31 Aralık hastaneler açık mı, sağlık ocağı ve hastaneler yarım gün mü çalışacak, öğleden sonra açık mı sorularına yanıt arıyor. Haftanın ve yılın son iş günü olan 31 Aralık Cuma günü hastane, sağlık ocağı, acil servisler ve polikliniklerin çalışma durumu merak ediliyor. Yılbaşında yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte merak edilenlerin yanıtı…