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Haberler Yaşam 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 07:49

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…

Yılın son günü gelirken yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar araştırılmaya başladı. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece her yıl yeni yıl kutlanırken bu yılda kutlanacak olan yılbaşı için araştırmalar başladı. Yeni yılın ilk gününün bu sene hafta içine gelmesi nedeniyle 31 Aralık'ın resmî tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, 31 Aralık resmî tatil mi, yarım gün mü? İşte 2025 resmi tatil takvimi

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…

2025 yılına girerken yılbaşı tatiliyle ilgili araştırmalar da hız kazanmaya başladı. 1 Ocak 2025'in resmi tatiller takviminde yer alıp resmi tatil olması nedeniyle 31 Aralık tarihiyle ilgili araştırmalarda yapılmaya başladı. Peki; 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, detaylar...

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN 2025?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

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31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece yılın ilk günü; 1 Ocak tarihi tatil kapsamında yer alıyor.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2025?

Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak Çarşamba gününü kapsamaktadır.Fakat 28-29 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 31 Aralık tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…
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