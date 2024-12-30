31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…

2025 yılına girerken yılbaşı tatiliyle ilgili araştırmalar da hız kazanmaya başladı. 1 Ocak 2025'in resmi tatiller takviminde yer alıp resmi tatil olması nedeniyle 31 Aralık tarihiyle ilgili araştırmalarda yapılmaya başladı. Peki; 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, detaylar...