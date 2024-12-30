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31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
07:49
31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık kamuya ve özel sektöre tatil mi? İşte 2025 takvimi…
Yılın son günü gelirken yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar araştırılmaya başladı. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece her yıl yeni yıl kutlanırken bu yılda kutlanacak olan yılbaşı için araştırmalar başladı. Yeni yılın ilk gününün bu sene hafta içine gelmesi nedeniyle 31 Aralık'ın resmî tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, 31 Aralık resmî tatil mi, yarım gün mü? İşte 2025 resmi tatil takvimi