31 Aralık’ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?

Yılbaşı yaklaşırken, yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri, 31 Aralık'ta borsanın nasıl işleyeceği. 31 Aralık'ta borsa açık mı, yoksa yarım gün mü olacak? Ayrıca, 1 Ocak Yılbaşı'nda borsa çalışacak mı? İşte, detaylar...