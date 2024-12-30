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Haberler Yaşam 31 Aralık'ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 22:35

31 Aralık'ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?

Yılın son işlem gününde, 31 Aralık'ta borsa açık mı, yarım gün mü çalışacak soruları yanıt arıyor. 1 Ocak Yılbaşı tatilinde borsa faaliyet gösterecek mi merak ediliyor. Yatırımcıların merak ettiği bu sorular, özellikle yıl sonu işlemleri ve tatil planları yapanlar için önem taşıyor. Peki, 31 Aralık'ta Borsa açık mı?

31 Aralık’ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?

Yılbaşı yaklaşırken, yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan biri, 31 Aralık'ta borsanın nasıl işleyeceği. 31 Aralık'ta borsa açık mı, yoksa yarım gün mü olacak? Ayrıca, 1 Ocak Yılbaşı'nda borsa çalışacak mı? İşte, detaylar...

31 Aralık’ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?

31 ARALIK BORSA AÇIK MI?

31 Aralık Salı borsa açık olacak.

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31 Aralık’ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?

1 OCAK BORSA TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı borsada işlem yapılamayacak.

31 Aralık’ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?
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31 Aralık’ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?
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