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31 Aralık'ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
22:35
31 Aralık'ta Borsa açık mı, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşında borsa çalışıyor mu?
Yılın son işlem gününde, 31 Aralık'ta borsa açık mı, yarım gün mü çalışacak soruları yanıt arıyor. 1 Ocak Yılbaşı tatilinde borsa faaliyet gösterecek mi merak ediliyor. Yatırımcıların merak ettiği bu sorular, özellikle yıl sonu işlemleri ve tatil planları yapanlar için önem taşıyor. Peki, 31 Aralık'ta Borsa açık mı?