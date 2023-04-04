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Haberler Yaşam 31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 16:43

31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere alımı yapılacak 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli için tercih başvuruları sona erdi. Şimdi tercih işlemlerini tamamlayan adayların gözü kulağı sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu noktada KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2023/5 kılavuzuna göre bakanlık bünyesinde ve belirtilen kadrolarda 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adaylar, alımlar için tercih başvurularını ÖSYM üzerinden 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. İşlemlerin ardından gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler.

31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 BİN 600 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

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31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için beklenen kılavuz ÖSYM tarafından paylaşıldı. Yayımlanan kılavuzda şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı tercih işlemleri ÖSYM üzerinden tamamlandı. Ataması yapılacak personel adaylar için tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Bir önceki tercihler, 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı.

Bu süreç hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

31 BİN 600 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim), Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).

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