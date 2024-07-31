Olimpiyat Programı 31 Temmuz 2024 Çarşamba: Olimpiyatlarda Türk sporcuların maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

31 Temmuz 2024 Olimpiyat Programı ile Türkiye'nin bugün atıcılık, judo, kürek, yelken ve okçuluk alanında maçları olacak. Bir gümüş bir bronz madalyanın geldiği ülkemizde milliler takip ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye maç takvimi ile bugün hangi maçlar var sorusu yanıtlandı. İşte, bugünkü olimpiyat programı...