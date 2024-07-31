Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
11:06
Olimpiyat Programı 31 Temmuz 2024 Çarşamba: Olimpiyatlarda Türk sporcuların maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yeni gününde devam ediyor. Okçuluk ve atıcılık alanında aldığımız madalyaların ardından Türk sporcuların yarış tarihleri takip ediliyor. 31 Temmuz Olimpiyat programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün Mete Gazoz son 16 turuna kalırken, Milli boksörümüz Hatice Akbaş çeyrek finale adını yazdırdı. İşte, bugünkü olimpiyat programı ve Türkiye'nin maç takvimi...