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Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:06

Olimpiyat Programı 31 Temmuz 2024 Çarşamba: Olimpiyatlarda Türk sporcuların maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yeni gününde devam ediyor. Okçuluk ve atıcılık alanında aldığımız madalyaların ardından Türk sporcuların yarış tarihleri takip ediliyor. 31 Temmuz Olimpiyat programı ile bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün Mete Gazoz son 16 turuna kalırken, Milli boksörümüz Hatice Akbaş çeyrek finale adını yazdırdı. İşte, bugünkü olimpiyat programı ve Türkiye'nin maç takvimi...

Olimpiyat Programı 31 Temmuz 2024 Çarşamba: Olimpiyatlarda Türk sporcuların maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

31 Temmuz 2024 Olimpiyat Programı ile Türkiye'nin bugün atıcılık, judo, kürek, yelken ve okçuluk alanında maçları olacak. Bir gümüş bir bronz madalyanın geldiği ülkemizde milliler takip ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye maç takvimi ile bugün hangi maçlar var sorusu yanıtlandı. İşte, bugünkü olimpiyat programı...

Olimpiyat Programı 31 Temmuz 2024 Çarşamba: Olimpiyatlarda Türk sporcuların maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

31 TEMMUZ 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 31 Temmuz günü takip ediliyor. Bugün Türkiye atıcılık, judo, kürek, yelken ve okçuluk branşlarında mücadele edecek. Sporcularımız Rümeysa Pelin Kaya, Fidan Ögel, Mihael Zgank, Elis Özbay, Merve Vatan ve Elif Berra Gökkır yarışacak. İşte, maç takvimi:

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Olimpiyat Programı 31 Temmuz 2024 Çarşamba: Olimpiyatlarda Türk sporcuların maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

BUGÜN TÜRK SPORCULARIN MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Programı 31 Temmuz 2024 Çarşamba: Olimpiyatlarda Türk sporcuların maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

OLİMPİYATLAR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

32 branş ve 48 dalda mücadele edecek sporcular açılış töreni ardından oyun alanlarında yerlerini alıyor. Olimpiyat Oyunları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Olimpiyat Programı 31 Temmuz 2024 Çarşamba: Olimpiyatlarda Türk sporcuların maçları ne zaman, bugün hangi maçlar var?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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