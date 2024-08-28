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Giriş Tarihi: 28.08.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 23:23

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 Ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Yaklaşık 6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge gelişmeleri takip ediliyor. Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyeler gibi birçok konuda düzenleme getirecek ek gösterge için Bakan Işıkhan müjdeyi verdi. Geçtiğimiz senelerde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine getirilen düzenlemenin hayata geçirilmesi ve 1. Dereceden memur ve memur emeklilerinin yararlanması bekleniyor. Yeni Torba Yasa ile ek gösterge düzenlemesinin hayat geçirilip geçirilmeyeceğine dair gelişmeler için Meclis gündemi takip ediliyor. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi,kimlere verilecek? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 Ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Yeni Torba Yasa maddelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte ekonomik anlamda birçok düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenlemenin başında 1. Dereceden memurların emekli aylıklarından, ikramiyelerine kadar birçok gelişmeyi kapsayan ek gösterge düzenlemesi geliyor.İşte 3600 ek gösterge son gelişmeleri

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 Ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'E GELİYOR!
3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.Meclis tatile girdiği için 3600 ek göstergeye yeni detaylar geldiğinde yer vereceğiz.

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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 Ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 Ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 Ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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