Giriş Tarihi: 28.08.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
23:23
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! 3600 Ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?
Yaklaşık 6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge gelişmeleri takip ediliyor. Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyeler gibi birçok konuda düzenleme getirecek ek gösterge için Bakan Işıkhan müjdeyi verdi. Geçtiğimiz senelerde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine getirilen düzenlemenin hayata geçirilmesi ve 1. Dereceden memur ve memur emeklilerinin yararlanması bekleniyor. Yeni Torba Yasa ile ek gösterge düzenlemesinin hayat geçirilip geçirilmeyeceğine dair gelişmeler için Meclis gündemi takip ediliyor. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi,kimlere verilecek? İşte detaylar