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38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül

Giriş Tarihi: 12.09.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 10:08
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38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül
38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 38 yıl geçti.

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38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül
38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül

650 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral öncülüğünde, emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilen ve izleri yıllardır silinmeyen darbede 650 bin kişi gözaltına alındı, 7 binden fazla kişi hakkında idam cezası istendi.

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38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül
38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül

14 BİN KİŞİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Siyasi partileri lağveden darbenin ardından önemli kanunların tamamına yakını değiştirilirken darbe sürecinde açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. Darbeciler, 14 bin kişiyi vatandaşlıktan çıkardı.

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38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül
38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül

BİR SAĞDAN BİR SOLDAN

Yönetime el koyan cuntacı askerler, acısı yıllarca sürecek idamların kararını da verdi. Darbeden sonra ilk idamlar, 8 Ekim 1980'de gerçekleşti. İlk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi.

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38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül
38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül

17 YAŞINDA İDAM EDİLDİ

Darbeci 'in, yaşını büyüterek 17 yaşında astırdığı Erdal Eren için söylediği "Asmayalım da besleyelim mi?" sözü ise yıllarca unutulmadı.

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38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül
38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül

PEK ÇOK HAYATI KARARTTI

Askeri darbe binlerce insanın yaşamında travmalar yaratırken, bugün avukatlık yapan Vejdet Ersoy'un hikayesi de darbe günlerinin acımasızlığını ortaya koyan bir örnek oldu.

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38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül
38 yıldır izleri silinmeyen darbe: 12 Eylül

11 YIL CEZAEVİNDE KALDI 94'TE FAKÜLTEYİ BİTİRDİ

12 Eylül darbesinde 22 yaşında iken MHP davasından cezaevine giren Ersoy, 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra onur meselesi yaparak 1994'te fakülteyi bitirdi ve stajını tamamladı. Aynı yıl avukatlık ruhsatını alarak yarım bıraktığı hayalini tamamlamayı başardı.

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