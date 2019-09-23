40 yıllık mağara hayatı bitti! 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

Gündüz, "Ben ılıcaya gitmem, neden biliyor musun ben yattığımda sabah kalktığımda ayazlı. Hava şimdi sıcak ama sabah ayaz var, ben ayaza güvenmem. Eylül ayında ben gitmem. Geçen sene değil, evvelki sene eylülde kar yağdı buraya. Ilıca demek terlemek demek. Orada terledim mi sabah ayaz aldım mı iyi olmaz. Senin için savaşa geleyim ama ılıca deme bana. Öbür tarafta 10 yıl kaldık, kötü demeyelim yani. 10 sene kaldığımız yer de iyiydi. Ondan önce de ileride maden ocağında 30 yılı geçkin bir süre kaldım. Ben dağ adamıyım. Bugün günlerden ne bilmiyorum takvim yok bende. Sizde var mı? Ama eylül ayındayız. Sizin takvim nerede? 2019. Burada radyom da var. Radyo konuşsun değil mi? O konuşsa daha iyi. Radyo aslında çekiyor ama sizin ışıklar var. Elektrik elektrikle karşılaşıyor ondan çekmiyor. Sizin elektrik onunla karşılaşıyor ve çekmiyor" diye konuştu.

