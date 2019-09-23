40 yıllık mağara hayatı bitti! 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz barakaya taşındı

Burunsuzoğlu, "İskender ağabeye bu kulübeyi yapalı 5-6 ay oldu. Kendisine en son ne zaman banyo yaptığını sorduğumuzda hatırlamıyor; 10 yıl falan oldu diyordu. O da buralarda dağda köy çeşmesinde. Biz de ona yazın dedik ki kaplıcaya götürelim dedik. Tamam, olur dedi. 80 derece su iyi gelir benim kemiklerime dedi. Her şeyi ayarladı. Otele, termale götürmek için geldik, şimdi ise gitmeyeceğim diyor. Eylül ayına girdik, hasta olurum diyor. O da haklı kendi bakımından. Kendi vücut sağlığını düşünüyor. Biz de onu düşündük ama yeni kıyafetler alırız dedik. Aldık ve getirdik, üzerine giydi. Kendisini tıraş da yaptıracaktık. Berberi de ayarladık, her şeyi ayarladık ama istemedi. Olmadı, nasip değilmiş. Artık seneye yaza" ifadelerini kullandı.