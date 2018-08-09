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43 yıl sonra buluştular! İşte 'nın oyuncularının son hali

Üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen onları hala severek ve gülerek izliyoruz... Tabi ki de 'nın bahsediyoruz.. 'ı, Güdük Necmi'si, Damat Ferit'i 'i domdomu ve niceleri.. Birçoğu rahmetli oldu bu isimlerin, kalanlar ise tam 43 yıl sonra bir araya geldi.. İşte Hababam Sınıfı oyuncularının 43 yıl sonraki halleri..

Giriş Tarihi: 09.08.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 18:44
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43 yıl sonra buluştular! İşte 'nın oyuncularının son hali
43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali

Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Müzesi'ni hayata geçirdi. 7'den 70'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor.

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43 yıl sonra buluştular! İşte 'nın oyuncularının son hali
43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'ndaki açılış, 'nın hayatta olan öğrencilerini 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi.

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43 yıl sonra buluştular! İşte 'nın oyuncularının son hali
43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali

'nın 10 öğrencisi, müzeye girdiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Çoğu şu anda 65 yaşın üstünde olan sanatçılar, sınıftaki detayları tek tek inceledi, fotoğraflarının yer aldığı sıraların yanına oturdu.

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43 yıl sonra buluştular! İşte 'nın oyuncularının son hali
43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali

Ümit Doğru, 1976 yılında ' Uyanıyor' filmiyle Yeşilçam'la tanıştığını söyledi. Güzel bir kadroda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Doğru, filmlerinin henüz ilk günkü gibi izlenmeye devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.

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43 yıl sonra buluştular! İşte 'nın oyuncularının son hali
43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali

Dilaver Gür de 1975 yılında üniversitede mühendislik eğitimi alırken kadroya dahil olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen serinin ilgiyle izlendiğini anlatan Gür, 44 yıl boyunca akadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirterek, müzeyi açanlara teşekkür etti.

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43 yıl sonra buluştular! İşte 'nın oyuncularının son hali
43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali

Müzenin ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ise Altın Portakal şehri olan Antalya'nın, Yeşilçam filmlerinin gönül dünyalarında özel bir yer tuttuğunu söyledi. Tütüncü, "'nı yıllardır tekrar tekrar izlemekten bıkmadık. Altın Portakal'ın şehrinde bu müzenin var olmasını çok yakışacağını düşündük" dedi.

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43 yıl sonra buluştular! İşte 'nın oyuncularının son hali
43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali
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