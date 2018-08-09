43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali
Üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen onları hala severek ve gülerek izliyoruz... Tabi ki de Hababam Sınıfı'nın bahsediyoruz.. İnek Şaban'ı, Güdük Necmi'si, Damat Ferit'i Hayta İsmail'i domdomu ve niceleri.. Birçoğu rahmetli oldu bu isimlerin, kalanlar ise tam 43 yıl sonra bir araya geldi.. İşte Hababam Sınıfı oyuncularının 43 yıl sonraki halleri..
Giriş Tarihi: 09.08.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 18:44
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43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali
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43 yıl sonra buluştular! İşte Hababam Sınıfı'nın oyuncularının son hali