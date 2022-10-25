Haberler Yaşam 4B nedir? 4B sözleşmeli personel kimdir, hakları nelerdir? Sözleşmeliye kadro geliyor!

Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 14:19

Bakan Vedat Bilgin tarafından son dakika açıklanan sözleşmeliye kadro kapsamı sonrası gündeme gelen 4B nedir sorusu yanıt arıyor. Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak "düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" açıklamasını yaptı. Hemen ardından kendilerinin kadroya geçip geçmeyeceğini merak edenler 4B sözleşmeli personel kimdir, ne demek, hakları nelerdir sorularına yanıt arıyor. 4B sigorta alanında oldukça çok karşı karşıya kalınan bir kavram. Peki, 4B sözleşmeli personel ne demek, kimleri kapsıyor? İşte, yanıtlar…