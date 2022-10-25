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Haberler Yaşam 4B nedir? 4B sözleşmeli personel kimdir, hakları nelerdir? Sözleşmeliye kadro geliyor!
Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 14:19

4B nedir? 4B sözleşmeli personel kimdir, hakları nelerdir? Sözleşmeliye kadro geliyor!

Bakan Vedat Bilgin tarafından son dakika açıklanan sözleşmeliye kadro kapsamı sonrası gündeme gelen 4B nedir sorusu yanıt arıyor. Bakan Bilgin konuyla ilgili olarak "düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" açıklamasını yaptı. Hemen ardından kendilerinin kadroya geçip geçmeyeceğini merak edenler 4B sözleşmeli personel kimdir, ne demek, hakları nelerdir sorularına yanıt arıyor. 4B sigorta alanında oldukça çok karşı karşıya kalınan bir kavram. Peki, 4B sözleşmeli personel ne demek, kimleri kapsıyor? İşte, yanıtlar…

4B nedir? 4B sözleşmeli personel kimdir, hakları nelerdir? Sözleşmeliye kadro geliyor!

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: "ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

4B nedir? 4B sözleşmeli personel kimdir, hakları nelerdir? Sözleşmeliye kadro geliyor!

Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:

"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."

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4B nedir? 4B sözleşmeli personel kimdir, hakları nelerdir? Sözleşmeliye kadro geliyor!

4B NEDİR?

1 Ocak 2007 yılında çıkartılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu ile daha önce SSK'lı, Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta kolları günümüzde artık 4A, 4B ve 4C grubu olarak ifade edilmektedir.

4B nedir? 4B sözleşmeli personel kimdir, hakları nelerdir? Sözleşmeliye kadro geliyor!

4B grubuna bağlı olan aktif çalışma hayatlarına veda eden vatandaşlar eski adı BAĞ-KUR olarak bilinen bu grup 4B, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenleri kapsamaktadır.

4B nedir? 4B sözleşmeli personel kimdir, hakları nelerdir? Sözleşmeliye kadro geliyor!

Ayrıca; 4B sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri için tanımlanmaktadır.

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