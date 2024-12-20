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Haberler Yaşam MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:39

MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?

MasterChef 2024'te 5. ceket mücadelesi başladı. Beyza, Kerem, Semih ve Erim ilk dört ceketin sahibi olurken kalan ceketler için yarışmacıların mücadelesi bu gece de devam ediyor. Bu akşam yayınlanan son bölümde Dilara Başaran konuk oluyor. İlk etapta bottarga ve iç ay çekirdeği ile yaratıcı yemekler yapan yarışmacılar ikinci etapta ise konuk Dilara Başaran'ın "Eminönü" adını verdiği tabağını ypayacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Aralık Masterchef 5. ceketi kim kazandı? İşte, detaylar...

MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye'de beşinci ceket bu gece sahibini bulunuyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında takım oyunlarının sona ermesinin ardından oynanan bireysel oyunlarda ilk dört ceketin sahibi belli olurken kalan son ceketler için yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sürüyor. Peki, 20 Aralık 2024 MasterChef 5. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı? İşte, son bölümünde yaşanan gelişmeler...

MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?

MASTERCHEF'TE 5. CEKETİ KİM ALDI?

Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?

MASTERCHEF'TE 3. VE 4. CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümünde şefler tarafından en çok puanı alan Semih 3. yarışmacı olarak ilk 6'ya kaldı.

Erim de 4. ceketin sahibi oldu.

MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?

MASTERCHEF'TE İLK 6'YA İSMİNİ YAZDIRAN 4 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

Beyza

Kerem

Semih

Erim

MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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