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MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
22:39
MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?
MasterChef 2024'te 5. ceket mücadelesi başladı. Beyza, Kerem, Semih ve Erim ilk dört ceketin sahibi olurken kalan ceketler için yarışmacıların mücadelesi bu gece de devam ediyor. Bu akşam yayınlanan son bölümde Dilara Başaran konuk oluyor. İlk etapta bottarga ve iç ay çekirdeği ile yaratıcı yemekler yapan yarışmacılar ikinci etapta ise konuk Dilara Başaran'ın "Eminönü" adını verdiği tabağını ypayacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Aralık Masterchef 5. ceketi kim kazandı? İşte, detaylar...