MasterChef kim kazandı, 5. ceketi kim aldı? 20 Aralık 2024 Cuma MasterChef 5. ceketin sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye'de beşinci ceket bu gece sahibini bulunuyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında takım oyunlarının sona ermesinin ardından oynanan bireysel oyunlarda ilk dört ceketin sahibi belli olurken kalan son ceketler için yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sürüyor. Peki, 20 Aralık 2024 MasterChef 5. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı? İşte, son bölümünde yaşanan gelişmeler...