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Haberler Yaşam 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:40

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?

Okulların kapanmasına günler kaldı. Karne günü için geri sayım başlamışken karnelerini alacak öğrenciler "5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?" sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz dönem başında 5 günlük devamsızlık yapan öğrenciler için belge kriterleri değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği içerisinde bulunan ödül bölümü içerisinde yer alan değişiklikler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de duyurulmuştu. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür, onur belgesi alabiliyor mu? İşte detaylar

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?

Karnelerin alınmasına kısa bir dönem kala kaç gün devamsızlık olursa belge alınmaz araştırılmaya başladı. MEB geçtiğimiz dönem yayımladığı yönetmelikle belge alma kriterlerinde değişikliğe gitmişti. Devamsızlığı bulunan öğrenciler belge alma kriterlerini sorgulamaya başladı. 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? İşte detaylar

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU?
Yapılan yeni düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiye göre ayrıca devamsızlık süresi 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak.

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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?

5 GÜN DEVAMSIZLIĞI OLAN TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGESİ ALAMIYOR MU?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir."

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?

Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

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