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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
16:40
5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 9.10.11.12. sınıflar dikkat! 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür verilecek mi?
Okulların kapanmasına günler kaldı. Karne günü için geri sayım başlamışken karnelerini alacak öğrenciler "5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?" sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz dönem başında 5 günlük devamsızlık yapan öğrenciler için belge kriterleri değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği içerisinde bulunan ödül bölümü içerisinde yer alan değişiklikler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de duyurulmuştu. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 5 gün devamsızlık yapan takdir, teşekkür, onur belgesi alabiliyor mu? İşte detaylar