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Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:15
Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları
Ortaokul ve lise öğrencileri, 17 Ocak Cuma günü karnelerini almanın mutluluğunu yaşayacak. Takdir ya da teşekkür belgesi almak isteyen öğrenciler, not ortalamalarının yanı sıra devamsızlık kriterlerini de inceliyor. Peki, 5 gün devamsızlık yapan bir öğrenci takdir veya teşekkür begesi alamaz mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi için gereken şartlar...