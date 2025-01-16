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Haberler Yaşam Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:15

Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları

Ortaokul ve lise öğrencileri, 17 Ocak Cuma günü karnelerini almanın mutluluğunu yaşayacak. Takdir ya da teşekkür belgesi almak isteyen öğrenciler, not ortalamalarının yanı sıra devamsızlık kriterlerini de inceliyor. Peki, 5 gün devamsızlık yapan bir öğrenci takdir veya teşekkür begesi alamaz mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi için gereken şartlar...

Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları

Milyonlarca öğrenci 1. dönemi tamamlayarak yarıyıl tatiline girecek. Dönem sonu yaklaşırken, takdir veya teşekkür belgesi almayı isteyen öğrenciler, notlarını ve devamsızlık durumlarını gözden geçiriyor. Peki, 5 gün devamsızlık yaparak takdir veya teşekkür belgesi almak mümkün mü?

Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPANLAR BELGE ALABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; 5 günden fazla devamsızlık yapan ortaokul ve lise öğrencileri, takdir veya teşekkür belgesi alamaz. Bu durum, şu şekilde düzenlenmiştir:

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Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları

MADDE 160- (1) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları

ÖĞRENCİLERİN KAÇ GÜN DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

MEB yönetmeliğine göre, öğrencilerin herhangi bir mazeretleri olmadan toplamda 30 güne kadar devamsızlık yapma hakları bulunmaktadır. Ancak, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçtiğinde ve toplamda 30 günü aştığında, öğrenciler ders puanlarına bakılmaksızın başarısız kabul edilir. Bu durum, yazılı olarak öğrenci velilerine bildirilir.

Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıyor mu? MEB yönetmeliğine göre takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları

DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR

Devamsızlıkla ilgili özel durumlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre belirlenen bazı istisnalarla şekillenir. Bu özel durumlar ve öğrencilere tanınan devamsızlık hak sınırları şu şekildedir:

  • Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kaydıyla sürekli tedavi gören, organ nakli gibi tedavi süreçlerini yaşayan öğrenciler için devamsızlık süresi, özürsüz devamsızlık 10 günü geçmemek kaydıyla toplamda 60 gündür.
  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporlarına dayanarak koruma ve bakım altına alınanlar, ve tutuklu öğrenciler için de aynı devamsızlık sınırları uygulanır.
  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gündür.
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