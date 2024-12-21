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Haberler Yaşam 6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:25

6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?

MasterChef 2024'te son ceket için kıran kırana mücadele başladı. Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda ilk beş ceketin sahibi olurken kalan son ceket için Onur ve Şirin son kez tezgah başına geçiyor. Bu akşam yayınlanan son bölümde All Star sezonunun şampiyonu Esra Tokelli konuk oluyor. Onur ve Şirin arasından bir kişi son ceketi kazanarak yoluna devam edecek kaybeden yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim kazandı? İşte, detaylar...

6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?

MasterChef Türkiye'de bu akşam, 6. ve son ceket sahibini buluyor. İlk beş ceketi kazanan yarışmacılar belli olurken, geri kalan son ceket için heyecan dorukta. Tezgahlarının başına geçen Onur ve Şirin, son ceket için kıyasıya mücadele içindeler. Şirin ve Onur arasından biri son ceketi kazanırken; diğeri ise hayallerine veda edecek. Peki, 21 Aralık 2024 MasterChef 6. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı, kim elendi? İşte, Masterchef elenen isim ve son bölümünde yaşanan gelişmeler...

6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?

MASTERCHEF'TE 6. VE SON CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef'te en başarılı tabağı yapaarak 6. ve son ceketi kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan yarışmacı 7. olarak yarışmaya veda edecek.

Gecenin sonunda rakibine göre daha az başarılı tabağı yaparak yarışmaya veda eden isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?

İLK 6'YA KALAN YARIŞMACILAR

Beyza

Kerem

Semih

Erim

Eda

6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

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