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6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
21:25
MasterChef 2024'te son ceket için kıran kırana mücadele başladı. Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda ilk beş ceketin sahibi olurken kalan son ceket için Onur ve Şirin son kez tezgah başına geçiyor. Bu akşam yayınlanan son bölümde All Star sezonunun şampiyonu Esra Tokelli konuk oluyor. Onur ve Şirin arasından bir kişi son ceketi kazanarak yoluna devam edecek kaybeden yarışmacı ise yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim kazandı? İşte, detaylar...