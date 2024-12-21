6. CEKETİN SAHİBİ! MasterChef kim kazandı? 21 Aralık Masterchef 6. ceketi kim aldı, Onur mu Şirin mi?

MasterChef Türkiye'de bu akşam, 6. ve son ceket sahibini buluyor. İlk beş ceketi kazanan yarışmacılar belli olurken, geri kalan son ceket için heyecan dorukta. Tezgahlarının başına geçen Onur ve Şirin, son ceket için kıyasıya mücadele içindeler. Şirin ve Onur arasından biri son ceketi kazanırken; diğeri ise hayallerine veda edecek. Peki, 21 Aralık 2024 MasterChef 6. ceketi kim aldı, hangi yarışmacı kazandı, kim elendi? İşte, Masterchef elenen isim ve son bölümünde yaşanan gelişmeler...