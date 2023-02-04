Haberler Yaşam 6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?

Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:45

6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?

Afyonkarahisar'da kar tatili olacak mı, Pazartesi okullar tatil mi edildi gibi sorular velilerin ve öğrencilerin gündem konusu halini aldı. İki haftalık sömestr tatilini tamamlayıp okula dönmeye hazırlanan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar tatil mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Valilik tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Afyon haftalık hava durumu ve son açıklamalar.