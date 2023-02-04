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Haberler Yaşam 6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:45

6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?

Afyonkarahisar'da kar tatili olacak mı, Pazartesi okullar tatil mi edildi gibi sorular velilerin ve öğrencilerin gündem konusu halini aldı. İki haftalık sömestr tatilini tamamlayıp okula dönmeye hazırlanan öğrenciler, 6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar'da okullar tatil mi edildi sorusuna yanıt arıyor. Valilik tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Afyon haftalık hava durumu ve son açıklamalar.

6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?

Pazartesi günü Afyonkarahisar'da okullar tatil mi diye merak eden vatandaşlar, Valilik tarafından yapılacak açıklamaları takip ediyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği kent genelinde hava sıcaklıkları da düşük seyrediyor. Buna istinaden, ikinci dönemin ilk ders zilinin çalacağı 6 Şubat Pazartesi günü Afyonkarahisar'da okullar tatil olacak mı sorusu yanıt arıyor. Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı? İşte yanıtı!

6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?

4 ŞUBAT 2023 AFYONKARAHİSAR HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Uşak ve Denizli'nin yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Denizli çevrelerinin yağmurlu ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?

6 ŞUBAT PAZARTESİ AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Afyonkarahisar'da hava sıcaklığının -4 ila 0 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?

Kar yağışının görüleceği kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

6 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı mı?

Valilikten yapılacak duyurular ışığında haberimiz güncellenecektir.

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