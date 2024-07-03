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Haberler Yaşam 65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:17

65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Memur maaş zammı ile birlikte engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı gibi ödenekler de enflasyona bağlı olarak artıyor. Bu noktada vatandaşların gündeminde 65 yaş aylığı zammı yer alıyor. Bu ödenekten faydalanan milyonları aşkın 65 yaş üstü vatandaş yaşlılık maaş zammı ne kadar olacak takip ediyor. Peki, Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı? İşte, 65 yaş aylığı zammı son dakika açıklandı!

65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Milyonları yakından ilgilendiren 65 yaş aylığı 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte değişti. 65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Bu ödenek açıklanan zam oranı sonrasında güncellendi. Peki, Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

2024 TEMMUZ AYI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklandı. Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.

65 yaş aylığı da bu zam oranı kadar artış yaşandı.

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65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!

65 yaş aylığı güncel olarak 3504,84 lira olarak ödeniyor. Yüzde 19, 30 oranında zam gelmesiyle birlikte 65 yaş aylığı 4183 liraya yükseldi.

65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

  • 65 yaşını doldurmuş olan,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
  • 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.
65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

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