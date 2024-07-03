65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

2024 TEMMUZ AYI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklandı. Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.

65 yaş aylığı da bu zam oranı kadar artış yaşandı.