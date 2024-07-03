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65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:17
65 AYLIĞI AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı?
Memur maaş zammı ile birlikte engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı gibi ödenekler de enflasyona bağlı olarak artıyor. Bu noktada vatandaşların gündeminde 65 yaş aylığı zammı yer alıyor. Bu ödenekten faydalanan milyonları aşkın 65 yaş üstü vatandaş yaşlılık maaş zammı ne kadar olacak takip ediyor. Peki, Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı? İşte, 65 yaş aylığı zammı son dakika açıklandı!