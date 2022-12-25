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Haberler Yaşam 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı 2023 miktarı belli oldu mu? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı tutarı
Giriş Tarihi: 25.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 11:51

65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı 2023 miktarı belli oldu mu? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı tutarı

Yaşlılık maaşı da 2023 asgari ücret zammından etkilenen kalemler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni miktar net 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Açıklamanın hemen ardından 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı. Asgarinin etkilediği alanlar arasında yer alan yaşlılık maaşı, engelli maaşı, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi kalemler arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, 65 yaş aylığı 2023 miktarı hakkında merak edilenler…

65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı 2023 miktarı belli oldu mu? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı tutarı

65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Herhangi bir geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşı da yeni asgari ücret ile güncellenenler arasında. Güncel durumda 1648 TL olarak ödenen maaş yeni yılla birlikte artış yaşayacak. 65 yaş aylığı 2023 tutarı yeni ücretin ardından sorgulanmaya başladı. Net 8 bin 506 TL'lik asgari ekonomide etkili olmaya devam ediyor Peki, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…

65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı 2023 miktarı belli oldu mu? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı tutarı

YAŞLILIK MAAŞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor.

65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. 65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 835 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 671 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

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65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı 2023 miktarı belli oldu mu? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı tutarı

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Bu rakamların açıklanmasının ardından memur maaş zammı da netleşecek.

65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı 2023 miktarı belli oldu mu? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı tutarı

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) başvurusu için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı 2023 miktarı belli oldu mu? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı tutarı

YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

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