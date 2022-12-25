65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 65 yaş aylığı 2023 miktarı belli oldu mu? Asgari ücret zammı sonrası yaşlılık maaşı tutarı

Yaşlılık maaşı da 2023 asgari ücret zammından etkilenen kalemler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni miktar net 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Açıklamanın hemen ardından 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt aramaya başladı. Asgarinin etkilediği alanlar arasında yer alan yaşlılık maaşı, engelli maaşı, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi kalemler arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, 65 yaş aylığı 2023 miktarı hakkında merak edilenler…