Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? Hafta içi / hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var?

65 yaş üstü ve saatleri nasıl? Hafta içi / hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kalktı mı, hangi illerde var?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı saatleri düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. Bu gelişmenin ardından 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hafta içi ve hafta sonu yasak saatleri merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 65 yaş üzeri - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri ve yasağın kalktığı iller kamuoyu ile paylaşıldı. İçişleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, İstanbul'da hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller listesi

Giriş Tarihi: 16.03.2021 19:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 14:16
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? Hafta içi / hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var?

65 yaş üzeri ve saatleri, gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyuna duyurdu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA (DIŞARI) ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller liste hâlinde açıklandı. Bu son dakika gelişmesi ile beraber hafta sonu - hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri merak konusu oldu.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? Hafta içi / hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var?

RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ? İŞTE İL İL GÜNCEL LİSTE - TIKLAYINIZ

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇ OLDU?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? Hafta içi / hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var?

Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? Hafta içi / hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var?

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? Hafta içi / hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

SON DAKİKA