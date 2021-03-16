65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? Hafta içi / hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri, gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyuna duyurdu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA (DIŞARI) ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller liste hâlinde açıklandı. Bu son dakika gelişmesi ile beraber hafta sonu - hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri merak konusu oldu.