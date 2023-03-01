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Haberler Yaşam 6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:02

6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

Türkiye genel seçimleri için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı henüz adayını belirlemedi. Seçmenler geçtiğimiz yıldan bu yana 6'lı masanın adayı kim olacak sorusuna yanıt arıyor. Son dönemde CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında yaşanan krizlerle gündeme gelen ittifak, hala aday açıklaması yapmadı. 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak, neden açıklamıyor soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 6'lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler…

6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

6'lı masa adayı merakla bekleniyor. Aday konusunda açıklama yapmamasıyla tepki çeken 6'lı koalisyon, 13. kez bir araya geliyor. Adaylık konusunda anlaşmaya varamayan parti başkanlarının, 14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçimler öncesinde aday açıklaması yapması bekleniyor. 6'lı masanın adayı kim olacak sorusu yanıt ararken Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu isimleri için masada fikir ayrılıkları yaşanıyor. Peki, 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak, neden açıklamıyor? İşte, detaylar…

6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

6'LI MASA ADAYI KİM OLACAK?

6'lı masa yarın (2 Mart Perşembe) bir kez daha toplanıyor. Masada seçimler öncesinde aday belirlenecek.

Aday konusunda fikir ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde 6'lı masanın adayı olacağı iddiaları sosyal medyada yer almaya devam ediyor.

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6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

Ancak bu isimlerin önünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bu sebeple İYİ Parti lideri Meral Akşener ile anlaşmazlığa düştükleri de konuşulanlar arasında.

6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

6 parti liderinin anlaşmazlık yaşadığı toplantıların ardından CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. Erdem, yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu haricinde hiçbir CHP'linin aday olarak önerilmeyeceğine dikkat çekti:

6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

"Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız.

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