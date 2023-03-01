Haberler Yaşam 6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 13:02

6’lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? Aday için flaş açıklama! 6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak?

Türkiye genel seçimleri için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı henüz adayını belirlemedi. Seçmenler geçtiğimiz yıldan bu yana 6'lı masanın adayı kim olacak sorusuna yanıt arıyor. Son dönemde CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında yaşanan krizlerle gündeme gelen ittifak, hala aday açıklaması yapmadı. 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak, neden açıklamıyor soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 6'lı masanın adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler…