7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller

KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİN HABERİCİSİ Mİ?

Moriwaki'nin uyarılarına göre, "Gemlik'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Konya, Malatya gibi bölgelerde de aralıklarla depremler oldu. Bu depremler, büyük bir sarsıntının öncüleri olabilir. Güney ve kuzey fay hatları birbirini tetikliyor. Özellikle Bursa-Gemlik, Balıkesir, Yalova gibi yerlerde 7 üzerinde bir deprem riski bulunuyor. Bandırma bölgesinde küçük ama sık depremler yaşanıyor. Bunlar büyük bir depremin işaretçisi olabilir."