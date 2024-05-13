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7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
16:43
7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller
Ülkemiz konum itibarıyla aktif fay hatlarının üzerinde yer alıyor. Özellikle karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan ötürü Türkiye'de birçok aktif fay bulunuyor. Geçtiğimiz sene Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremden sonra uzmanlar önlemler alınması adına uyarılarda bulunuyor. Son zamanlarda Türkiye için yaptığı deprem açıklamalarıyla dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoşinori görüşleri 7 ve üzeri deprem olması beklenen iller listesini açıkladı. İşte o iller