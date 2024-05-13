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Haberler Yaşam 7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:43

7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller

Ülkemiz konum itibarıyla aktif fay hatlarının üzerinde yer alıyor. Özellikle karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan ötürü Türkiye'de birçok aktif fay bulunuyor. Geçtiğimiz sene Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremden sonra uzmanlar önlemler alınması adına uyarılarda bulunuyor. Son zamanlarda Türkiye için yaptığı deprem açıklamalarıyla dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Moriwaki Yoşinori görüşleri 7 ve üzeri deprem olması beklenen iller listesini açıkladı. İşte o iller

7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller

Olası Marmara depremi için sık sık açıklamalarda bulunan Moriwaki kez de o iller için uyardı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremi önceden bildiğini belirten uzman uyarılarda bulundu. Moriwaki 7 şiddetindeki bir depremin büyük bir yıkıma sebebiyet verebileceği hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki,6 Şubat depreminden sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. "2019 yılından sonra Türkiye'de 4 ve 5 şiddetinde depremler ara ara olmaya devam ediyor. Bu büyük depremin habercisi olarak söylenemez ama dünya genelinde bir deprem hareketliliği var." şeklinde açıklamalarda bulunan Moriwaki Türkiye'de 4 kritik bölgeyi işaret etti.

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7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller

4 BÖLGE İÇİN DEPREM UYARISI!
Deprem uzmanı Yoşinori, 4 bölge için deprem uyarısında bulunarak, özellikle İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de deprem beklenildiğini söyledi.
Ege Bölgesi'nde, 7'nin üzerinde deprem beklemediğini söyleyen Moriwaki, Ege'nin diğer bölgelere nazaran fay hattının ince ince kısa ve yatay olduğunu da belirtti.

7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller

KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİN HABERİCİSİ Mİ?
Moriwaki'nin uyarılarına göre, "Gemlik'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Konya, Malatya gibi bölgelerde de aralıklarla depremler oldu. Bu depremler, büyük bir sarsıntının öncüleri olabilir. Güney ve kuzey fay hatları birbirini tetikliyor. Özellikle Bursa-Gemlik, Balıkesir, Yalova gibi yerlerde 7 üzerinde bir deprem riski bulunuyor. Bandırma bölgesinde küçük ama sık depremler yaşanıyor. Bunlar büyük bir depremin işaretçisi olabilir."

7 ve üzerinde deprem olması beklenen iller listesini açıkladı! İşte deprem beklenen o iller

Açıklamalarıyla Çanakkale bölgesine dikkat çeken deprem uzmanı Bu bölgede günde 20-30 kere küçük depremler oluyor ama ileride büyük bir deprem olabilir. Çanakkale tarafında tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan küçük depremler olabilecek büyük depremlerin önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.

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