7. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2023 | Resmi Gazete’de yayımlandı! 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı?

7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ilgili araştırmalar sürüyor. Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen ve yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları yürütülen düzenlemede kirada arabuluculuk zorunluluğu, konutta haciz işlemi, infaz ertelemesi ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girip girmediği merak ediliyor. Peki, 7. Yargı Paketi maddeleri nelerdir, neleri kapsıyor, genel af var mı? İşte, 7. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgiler.