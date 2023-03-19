7. Yargı Paketi maddeleri ve taslak içeriği: Adalet Komisyonu’nda kabul edildi! 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

İcra ve İflas Kanunu teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 7. yargı paketi olarak bilinen teklifle ilgili yaşanan gelişmenin ardından "7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Çalışmaları tamamlanan düzenleme, kirada arabuluculuk, konutta haciz işlemi, infaz ertelemesi ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezaları içeriyor. Peki, 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne? İşte tüm bu detaylar.