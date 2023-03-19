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Haberler Yaşam 7. Yargı Paketi maddeleri ve taslak içeriği: Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?
Giriş Tarihi: 19.03.2023 21:16 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 21:18

7. Yargı Paketi maddeleri ve taslak içeriği: Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

İcra ve İflas Kanunu teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 7. yargı paketi olarak bilinen teklifle ilgili yaşanan gelişmenin ardından "7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Çalışmaları tamamlanan düzenleme, kirada arabuluculuk, konutta haciz işlemi, infaz ertelemesi ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezaları içeriyor. Peki, 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne? İşte tüm bu detaylar.

7. Yargı Paketi maddeleri ve taslak içeriği: Adalet Komisyonu’nda kabul edildi! 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

7. yargı affı son durum ve gelişmelerle yakından takip ediliyor. 21 kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi, kirada arabuluculuk zorunluluğu ve uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar verilmesini içeriyor. Bu kapsamda ise "7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 7. Yargı paketi düzenlemesinde son durum ve gelişmeler.

7. Yargı Paketi maddeleri ve taslak içeriği: Adalet Komisyonu’nda kabul edildi! 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

7. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

7'nci Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi ile; Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.

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7. Yargı Paketi maddeleri ve taslak içeriği: Adalet Komisyonu’nda kabul edildi! 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulması sağlanıyor. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getiriliyor. Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanıyor.

'Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, uyuşturucu madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştiriliyor. TCK'nın ilgili maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında bu suçtan dolayı denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri verilen şüpheliyle ilgili olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce; tedaviye tabi tutulmak, belirlenen programlara katılmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren ortamlarda çalışmaktan yasaklanmak, belirlenen yer veya bölgelere gitmemek, bir bölgede denetim veya gözetim altında bulunmak, eğitim kurumuna, eğitim programına veya mesleki uğraşlarına ilişkin eğitime devam etmek, belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmak, gözetim altında ücret karşılığı çalıştırılmak, silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek, her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek, yükümlülüklerinden en az 3 veya daha fazlasına karar verilecek.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getiriliyor. Tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için tahsis edilmesine imkan tanınıyor. Uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getiriliyor. Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili bakanlıkların bütçesine ödenek aktarılması ve bu hususta personel görevlendirilmesi yönünde düzenleme yapılıyor.

7. Yargı Paketi maddeleri ve taslak içeriği: Adalet Komisyonu’nda kabul edildi! 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hakim tarafından izin verilebilmesi düzenleniyor. El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getiriliyor. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanmış olacak.

Kaçakçılık suçları, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ve izinsiz kenevir ekiminden elde edilen mal varlığı değerlerini ihbar edenler ile bu suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu ihbar edenlerin kimliklerinin gizlenmesine yönelik hüküm getiriliyor.

7. Yargı Paketi maddeleri ve taslak içeriği: Adalet Komisyonu’nda kabul edildi! 7. Yargı paketi maddeleri ve içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne?

GÖÇME KAÇAKÇILIĞI CEZALARI ARTACAK: Yargı paketiyle göçmen kaçakçılığına ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanıyor.

Adli işlemler çerçevesinde 'yurt dışına çıkamamak' şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınıyor.

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