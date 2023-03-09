7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı’na sunuldu! 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, son durum ne?

7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı'na sunuldu! İKM, infaz düzenlemesi, genel af gibi konularla araştırılan paketin içeriği daha önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ile çevrelenmişti. 7. Yargı paketi maddeleri yürürlük tarihi ile birlikte araştırılıyor. Meclis süreci başlayan pakete dair araştırmalar son durum gelişmeleri ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Yapılacak düzenlemeler Resmi Gazete ilanı sonrası uygulanmaya başlayacak. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, tüm merak edilenler…