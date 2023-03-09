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Haberler Yaşam 7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı'na sunuldu! 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 21:50

7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı'na sunuldu! 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, son durum ne?

7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı'na sunuldu! İKM, infaz düzenlemesi, genel af gibi konularla araştırılan paketin içeriği daha önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları ile çevrelenmişti. 7. Yargı paketi maddeleri yürürlük tarihi ile birlikte araştırılıyor. Meclis süreci başlayan pakete dair araştırmalar son durum gelişmeleri ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Yapılacak düzenlemeler Resmi Gazete ilanı sonrası uygulanmaya başlayacak. Peki, 7. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte, tüm merak edilenler…

7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı’na sunuldu! 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, son durum ne?

7. Yargı paketi son durum araştırılmaya başladı. TBMM Başkanlığı'na sunulan paketin içeriği İKM infaz düzenlemesi başta olmak üzere tüm maddeleri ile sorgulanıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ve Meclis'te sunumu yapılan 7. Yargı paketi maddeleri ne zaman çıkacak merak ediliyor. Maddelerin yanı sıra genel af çıkacak mı merak konusu. İşte, 7. Yargı paketi son dakika gelişmeleri 2023…

7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı’na sunuldu! 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, son durum ne?

SON DAKİKA | 7. YARGI PAKETİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU!

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı’na sunuldu! 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, son durum ne?

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor: Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak.

7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı’na sunuldu! 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

7. Yargı paketi son dakika TBMM Başkanlığı’na sunuldu! 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Bağımlılar için özel cezaevi: Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

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