7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıyorlardı
Giriş Tarihi: 17.04.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 17:47
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde okullarda artan şiddet olaylarının ardından düğmeye bastı. 7,5 milyondan fazla abonesi bulunan 'Minecraft Parodileri' isimli YouTube kanalı hakkında res'en soruşturma başlatılarak erişim engeli getirildi. Kanalda, çocukları suça teşvik edici içeriklerin yer alması dikkat çekti.