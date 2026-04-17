Haberler Yaşam 7,5 milyon aboneli Minecraft Parodileri kanalına erişim engeli! Çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıyorlardı
Giriş Tarihi: 17.04.2026 17:46 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 17:47

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde okullarda artan şiddet olaylarının ardından düğmeye bastı. 7,5 milyondan fazla abonesi bulunan 'Minecraft Parodileri' isimli YouTube kanalı hakkında res'en soruşturma başlatılarak erişim engeli getirildi. Kanalda, çocukları suça teşvik edici içeriklerin yer alması dikkat çekti.

Batuhan ALTINBAŞ
Son günlerde okullarda meydana gelen menfur saldırılar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları suça teşvik edici içeriklerin yer aldığı platformlara yönelik düğmeye bastı. Youtube'da 7,5 milyon abonesi bulunan 'Minecraft Parodileri' isimli kanala res'en soruşturma başlatıldı ve kanal erişime engellendi. Öte yandan, milyonlarca takipçisi bulunan oyun kanalının paylaşımları da kan dondurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz incelemeler sonucunda, YouTube'da 7,5 milyonu aşkın abonesi bulunan "Minecraft Parodileri" isimli kanal mercek altına alındı. Kanalda yer alan içeriklerde; öğrencilerin öğretmenlerine ve akranlarına karşı şiddet içeren eylemlere teşvik edildiği, suç unsuru taşıyan davranışların normal ve meşru gibi yansıtıldığı tespit edildi.

'PARODİ' ADI ALTINDA ŞİDDET İÇERİKLERİ

Söz konusu içeriklerde silah kullanımı, tehdit, zorbalık ve saldırı sahneleri "eğlence" adı altında sunuluyor ve oyun içeriğinde sınıf içinde silahlı tehdit, öğrencilerin hedef alınması ve korku dolu sahneler sıkça yer alıyor.

RES'EN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hesap hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" ve "Suçu ve Suçluyu Övme" maddeleri uyarınca res'en soruşturma başlattı.

ERİŞİM TAMAMEN ENGELLENDİ

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın, çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen ve kamu güvenliğini tehdit eden bu içeriklerin durdurulması yönündeki talebi mahkemeye taşındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişimin tamamen engellenmesine karar verdi.

