8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Kadınlar Günü, ilk kez 19 Mart 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde yapılan etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, diğer ülkelerde de kutlanmaya başlanan bu özel gün, Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi onayını almasının ardından dünya genelinde daha yaygın hale geldi ve bazı ülkelerde resmi tatil olarak kabul edildi.