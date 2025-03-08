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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
09:19
Dünya Kadınlar Günü ya da diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta tüm dünyada kutlanan, kadın haklarına ve eşitliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen uluslararası bir gündür. Bu özel gün, Birleşmiş Milletler tarafından resmen kabul edilmiş ve dünya genelinde kadınların toplumsal, ekonomik, politik alanlardaki başarıları ve hak mücadelesi kutlanırken, eşitlik ve adalet için verilen mücadeleye de dikkat çekilmektedir. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?