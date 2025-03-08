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Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 09:19

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Dünya Kadınlar Günü ya da diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta tüm dünyada kutlanan, kadın haklarına ve eşitliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen uluslararası bir gündür. Bu özel gün, Birleşmiş Milletler tarafından resmen kabul edilmiş ve dünya genelinde kadınların toplumsal, ekonomik, politik alanlardaki başarıları ve hak mücadelesi kutlanırken, eşitlik ve adalet için verilen mücadeleye de dikkat çekilmektedir. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

8 Mart, 100 yılı aşkın bir süredir dünya çapında kutlanan, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal başarılarını onurlandıran özel bir gündür. Ancak bu tarih, yalnızca kadınların elde ettiği zaferlerin kutlandığı bir gün olmanın ötesinde, cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve kadın hakları mücadelesinin önemini vurgulayan bir dönüm noktasıdır. İşte, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün tarihçesi....

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kadınlar Günü'nün kökeni, 8 Mart 1857'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan trajik bir olaya dayanır. O dönemde, daha iyi çalışma koşulları ve haklar talep eden 40 bin kadın işçinin grevi sırasında, polis işçileri bir tekstil fabrikasına kilitlemişti. Bu sırada çıkan yangında, 120'den fazla kadın hayatını kaybetti.

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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Bu acı olayın ardından, 8 Mart 1908 yılında New York'ta kadın işçiler, iş yerindeki haklarının iyileştirilmesi ve kadınlara oy hakkı verilmesi için her yıl düzenledikleri gösterilerle taleplerini dile getirdiler. O günden itibaren, 8 Mart dünya genelinde kadınların haklarının savunulması, toplumsal eşitliğin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi adına bir simge haline geldi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Kadın hakları savunucuları Clara Zetkin ve Kate Duncker, 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen "Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı"nda, 1857'de hayatını kaybeden işçilerin anısını yaşatmak amacıyla 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdiler. Bu öneri, katılımcılar tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ: Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Kadınlar Günü, ilk kez 19 Mart 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerde yapılan etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, diğer ülkelerde de kutlanmaya başlanan bu özel gün, Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi onayını almasının ardından dünya genelinde daha yaygın hale geldi ve bazı ülkelerde resmi tatil olarak kabul edildi.