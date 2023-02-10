8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: (1. Ve 2. Dönem) 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONULARI

2022-2023 yılı 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi konuları, 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Bunlar;

Bir Kahraman doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

8. SINIF 1. VE 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ MÜFREDATI PROGRAMI

8. Sınıf 1. Ve 2. dönem T.C. İnkılap Tarihi müfredatı 2022-2023 yılı içerisinde yayınlamıştır.

1. Dönemde işlenen üniteler ve konular şunlardır;

1.Ünite: Bir Kahraman doğuyor

- Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları sebebiyle Osmanlı Devleti'nin 20. Yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.

- Mustafa Kemal'in hayatı

- Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen kişiler

- Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olaylar

2. Ünite: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

- Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeler

- Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu

- Mondros ateşkes antlaşması ve işgaller

- Kuva-yı Milliye'nin oluşum süreci

- Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi

- Büyük Millet Meclisinin açılması ve ayaklanmalar

- Sevr anlaşması

3.Ünite: Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

- Doğu ve Güney Cephesi

- Batı cephesi

- Maarif Kongresi

- Tekalif-i Milliye Emirleri

- Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları