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Haberler Yaşam 8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: (1. Ve 2. Dönem) 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı
Giriş Tarihi: 10.02.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 11:55

8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: (1. Ve 2. Dönem) 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından öğrencilerin LGS 2.dönem konularından muaf tutulduğu açıklandı. MEB tarafından uygulamaya alınan LGS'de öğrenciler Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi alanlarındaki konulardan sorumlu olmaktadır. Öğrenciler derslerini tamamlamak ve sınavlardan tam not almak amacıyla, 8. Sınıf T.C. İnkılap tarihi konularını araştırıyor. Peki 8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları nelerdir? İşte, (1. Ve 2. Dönem) 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı

8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: 1. Ve 2. Dönem 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı

Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrenciler II. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 8. sınıf ortaokulun son sınıfıdır. Öğrenciler için lise dönemine geçmeden önceki son basamaktır. Peki Peki 8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları nelerdir? İşte, (1. Ve 2. Dönem) 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı

8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: 1. Ve 2. Dönem 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONULARI

2022-2023 yılı 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi konuları, 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Bunlar;

Bir Kahraman doğuyor
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
Demokratikleşme Çabaları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

8. SINIF 1. VE 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ MÜFREDATI PROGRAMI

8. Sınıf 1. Ve 2. dönem T.C. İnkılap Tarihi müfredatı 2022-2023 yılı içerisinde yayınlamıştır.

1. Dönemde işlenen üniteler ve konular şunlardır;

1.Ünite: Bir Kahraman doğuyor

- Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları sebebiyle Osmanlı Devleti'nin 20. Yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.

- Mustafa Kemal'in hayatı

- Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen kişiler

- Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olaylar

2. Ünite: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

- Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeler

- Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu

- Mondros ateşkes antlaşması ve işgaller

- Kuva-yı Milliye'nin oluşum süreci

- Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi

- Büyük Millet Meclisinin açılması ve ayaklanmalar

- Sevr anlaşması

3.Ünite: Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

- Doğu ve Güney Cephesi

- Batı cephesi

- Maarif Kongresi

- Tekalif-i Milliye Emirleri

- Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları

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8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: 1. Ve 2. Dönem 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı

- Milli Mücadele Dönemi'nin sanat ve edebiyat etkisi

2. Dönemde işlenen üniteler ve konular;

4.Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

- Atatürk İlkeleri

- Siyasi alanda gelişmeler

- Hukuk alanında gelişmeler

- Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar ve gelişmeler

- Toplumsal alanda yapılan inkılaplar

- Ekonomi alanında gelişmeler

- Sağlık alanında yapılan çalışmalar

- Cumhuriyet'in Türk toplumuna sağladığı kazanımlar

- Atatürk ilke ve inkılapları

5.Ünite: Demokratikleşme Çabaları

- Demokratikleşme yolunda atılan adımlar

- Mustafa Kemal'e suikast girişimi

- Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditler

6.Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

- Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri ve amaçları

- Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeler

- Hatay'ın Ülkemize katılması

7.Ünite: Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

- Atatürk'ün ölümüne ilişkin yurt içi ve yurt dışı yansımaları

- Atatürk'ün Türk Milleti'ne bıraktığı eserler

- Atatürk'ün ikinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri

- İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'ye etkileri

- Çok partili siyasi hayat

8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: 1. Ve 2. Dönem 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı
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8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: 1. Ve 2. Dönem 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı
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