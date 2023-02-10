8. Sınıf T.C İnkılap tarihi konuları: (1. Ve 2. Dönem) 8. Sınıf İnkılap tarihi ders kitabı müfredatı

- Milli Mücadele Dönemi'nin sanat ve edebiyat etkisi
2. Dönemde işlenen üniteler ve konular;
4.Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
- Atatürk İlkeleri
- Siyasi alanda gelişmeler
- Hukuk alanında gelişmeler
- Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar ve gelişmeler
- Toplumsal alanda yapılan inkılaplar
- Ekonomi alanında gelişmeler
- Sağlık alanında yapılan çalışmalar
- Cumhuriyet'in Türk toplumuna sağladığı kazanımlar
- Atatürk ilke ve inkılapları
5.Ünite: Demokratikleşme Çabaları
- Demokratikleşme yolunda atılan adımlar
- Mustafa Kemal'e suikast girişimi
- Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditler
6.Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
- Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri ve amaçları
- Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeler
- Hatay'ın Ülkemize katılması
7.Ünite: Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
- Atatürk'ün ölümüne ilişkin yurt içi ve yurt dışı yansımaları
- Atatürk'ün Türk Milleti'ne bıraktığı eserler
- Atatürk'ün ikinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri
- İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'ye etkileri
- Çok partili siyasi hayat