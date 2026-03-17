Haberler
Yaşam
8.5 kilogram uyuşturucuyla yakalandı, sözleri şoke etti: 15 yıl yattım, 15 yıl daha yatarım
Giriş Tarihi: 17.03.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 09:58
Sarıyer'de polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Yakalanan sürücünün motosikletinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık yarım milyon lira olan 8.5 kilogram marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan ve poliste 14 suç kaydı bulunan Emre Ç.'nin 'Kasten öldürme' suçundan 13 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptığı düşünülen ve uyuşturucunun kime ait olduğunu söyleyemeyen Emre Ç.'nin polise verdiği ilk ifadede, "15 yıl yattım 15 yıl daha yatarım" dediği öğrenildi.