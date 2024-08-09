9 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var?

Bugün milli sporcularımız yüzme, güreş, modern pentatlon gibi branşlarda mücadele edecek. Altın madalya için yarışan sporcularımızın bugünkü maçları, Paris Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var gibi sorularla araştırılıyor. İşte 9 Ağustos Türkiye olimpiyat programı…