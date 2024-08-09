Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:06

9 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sona yaklaşırken bugünkü müsabakalar merakla bekleniyor. Yarışmaları takip edenler Paris Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var sorularıyla araştırma yapıyor. İşte 9 Ağustos Türkiye olimpiyat programı ile bugün yarışacak milli sporcularımızın müsabaka takvimi…

9 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var?

Bugün milli sporcularımız yüzme, güreş, modern pentatlon gibi branşlarda mücadele edecek. Altın madalya için yarışan sporcularımızın bugünkü maçları, Paris Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var gibi sorularla araştırılıyor. İşte 9 Ağustos Türkiye olimpiyat programı…

9 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var?

9 AĞUSTOS OLİMPİYAT PROGRAMI TÜRKİYE

9 Ağustos'ta Türkiye'nin olimpiyat programı şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var?

Saat 08.30: Yüzme – Kuzey Tunçelli – Açık su 10 kilometre maraton
Saat 08.30: Yüzme – Emir Batur Albayrak – Açık su 10 kilometre maraton
Saat 12.30: Güreş – Taha Akgül – Serbest stil 125 kilo

9 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var?

Saat 12.30: Güreş – Nesrin Baş – Kadınlar 62 kilo
Saat 14.00: Modern pentatlon – Buğra Ünal – Yarı final
Saat 22.47: Boks – Buse Naz Çakıroğlu – Yu Wu (Çin) – Kadınlar 50 kilo final

SON DAKİKA