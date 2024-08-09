Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
10:06
9 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye: Paris Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var?
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sona yaklaşırken bugünkü müsabakalar merakla bekleniyor. Yarışmaları takip edenler Paris Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, hangi maçlar var sorularıyla araştırma yapıyor. İşte 9 Ağustos Türkiye olimpiyat programı ile bugün yarışacak milli sporcularımızın müsabaka takvimi…