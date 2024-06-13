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9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten çıkacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
23:14
9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten çıkacak?
9. Yargı Paketi 2024 maddeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Yılmaz Tunç liderliğinde yürütülen Adalet Bakanlığı çalışmaları sona geldi. Meclis gündemindeki yargıda yeni düzenlemeler takip ediliyor. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi pek çok araştırmanın yanı sıra soyadı hakkı, öğretmenlere yönelik düzenlemeler, sporda araştırılıyor. İşte, 9. Yargı Paketi son durum ne, Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...