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Haberler Yaşam 9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten çıkacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 23:14

9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'ten çıkacak?

9. Yargı Paketi 2024 maddeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakan Yılmaz Tunç liderliğinde yürütülen Adalet Bakanlığı çalışmaları sona geldi. Meclis gündemindeki yargıda yeni düzenlemeler takip ediliyor. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi pek çok araştırmanın yanı sıra soyadı hakkı, öğretmenlere yönelik düzenlemeler, sporda araştırılıyor. İşte, 9. Yargı Paketi son durum ne, Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...

9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri arasında nelerin yer alacağı merak konusu. Hükümlü ve ailelerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik yeni düzenlemeler araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamada bulunduğu yargı paketine dair son açıklamalar gündemde. İşte, 9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri 2024...

9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024

9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor. Daha önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." şeklinde açıkladığı yeni yargı paketinde sona gelindi.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin yer alacağı paketin bu hafta Meclis'te olması bekleniyor.

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9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten çıkacak?

AA haberine göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen düzenlemede casusluk faaliyetleri üzerine teklif ve Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması bekleniyor.

9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten çıkacak?

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. Yargı Paketi 2024 son durum: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’ten çıkacak?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

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