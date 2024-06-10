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9. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI | Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
08:04
9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu en son gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Henüz taslak aşamasında olan paketin detayları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...