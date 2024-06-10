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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI | Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 08:04

9. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI | Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu en son gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Henüz taslak aşamasında olan paketin detayları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

9. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI | Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İçeriğinde Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören maddelerin yer aldığı yargı paketi için genel af ve ceza indirimi ön planda olan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı? İşte, 9. Yargı paketi TBMM görüşmelerinde son durum!

9. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI | Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 9. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI!

4 Haziran tarihinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık." ifadelerini kullanan Erdoğan, 9. Yargı Paketi hakkında da açıklamalar yaptı.

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9. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI | Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

"Son 1 yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını işleme açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı 20 bin 779'dur.

Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık."

9. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI | Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI: 9. YARGI PAKETİ TBMM'YE GELİYOR!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Gelecek hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.

9. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI | Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

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