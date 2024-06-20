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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DAKİKA 2024! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkıyor, içeriği neler, af var mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
08:15
9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DAKİKA 2024! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkıyor, içeriği neler, af var mı?
Henüz taslak aşamasında olan 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yeni yargı paketi hakkındaki açıklamaları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, gözler Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı konu hakkında "8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık." açıklamasında bulundu. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini gündemde öne çıkan önemli başlıklardan biri haline getiriyor. Peki, 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?