Giriş Tarihi: 30.07.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
08:04
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?
Meclis gündemindeki yerini koruyan 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok madde ile anılan yeni yargı paketinde neler var merak ediliyor. Detaylar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Genel Kurul sürecini tamamlaması ardından Resmi Gazete'de beklenecek düzenleme cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'ten çıktı mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı? İşte, detaylar...