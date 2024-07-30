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Giriş Tarihi: 30.07.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:04

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi?

Meclis gündemindeki yerini koruyan 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok madde ile anılan yeni yargı paketinde neler var merak ediliyor. Detaylar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Genel Kurul sürecini tamamlaması ardından Resmi Gazete'de beklenecek düzenleme cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'ten çıktı mı, son durum nedir, ne zaman çıkacak, genel af var mı? İşte, detaylar...

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Ceza indiriminden denetimli serbestliğe kadar pek çok düzenlemenin konuşulduğu çalışmada son adım atılıyor. "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum" açıklamasıyla sürecin başladığını duyuran Bakan Tunç'un açıklamaları takip ediliyor. İşte, 9. Yargı Paketi son dakika haberleri 2024 Temmuz...

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

"20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sürecin başladığını aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları takip ediyor.

9. Yargı Paketi Meclis görüşmelerine devam ediyor.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

YENİ YARGI PAKETİYLE NE HEDEFLENİYOR?

9. Yargı Paketi içeriği ile genel anlamda cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Öte yandan maddelerin hedeflediği alanlar şöyle:

  • Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma
  • Yargısal süreçleri hızlandırma
  • Suçla etkin mücadele sağlama
  • Ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme
  • Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama
  • Aile kurumunu güçlendirme
  • Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok maddenin konuşulduğu çalışmada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi?

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.

YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

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