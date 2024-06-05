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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:25

9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?

9. Yargı Paketi son dakika 2024 haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan çalışmayla ilgili ilgililer Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarını takip ederken Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından söyledikleri yargı paketinde son durum gelişmelerini ortaya çıkardı. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu başlığı özelinde araştırılan düzenlemeyle ilgili geri sayım başladı. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?

9. Yargı Paketi son durum geçtiğimiz akşam Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Bakan Tunç'un geri sayımı başlattığı düzenlemenin Meclis tarihi merak ediliyor. Ceza indiriminden denetimli serbestliğe pek çok konu ile gündeme gelen pakette kadınların soyadı hakkından sporda şiddete yönelik çalışmalara pek çok çalışma bekleniyor. Peki; 9 Yargı Paketi maddeleri 2024 ile genel af var mı, neler olacak, ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

4 Haziran tarihinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu çeşitli konu başlıkları ile masaya oturdu. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından aktarılan Kabine Toplantısı kararları arasında 9. Yargı Paketi de yer aldı:

"Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 8. yargı paketi ile önemli değişiklikler yaptık. 9. yargı paketimiz Meclis'tedir. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reform stratejisi ile beklentileri karşılayacağız.."

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9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?

9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı noktasında sona gelindi. yer alacak çalışmalarda sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde detayları aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu sözleri kaydetmişti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

İçerik ve kapsam noktasında açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

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