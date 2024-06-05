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9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
08:25
9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?
9. Yargı Paketi son dakika 2024 haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan çalışmayla ilgili ilgililer Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamalarını takip ederken Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından söyledikleri yargı paketinde son durum gelişmelerini ortaya çıkardı. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu başlığı özelinde araştırılan düzenlemeyle ilgili geri sayım başladı. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı, Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...