9. YARGI PAKETİ AF HABERLERİ 2024: Ceza indirimi, infaz düzenlemesi... 9. Yargı Paketi maddelerinde neler var?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

4 Haziran tarihinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu çeşitli konu başlıkları ile masaya oturdu. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan tarafından aktarılan Kabine Toplantısı kararları arasında 9. Yargı Paketi de yer aldı:

"Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 8. yargı paketi ile önemli değişiklikler yaptık. 9. yargı paketimiz Meclis'tedir. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reform stratejisi ile beklentileri karşılayacağız.."