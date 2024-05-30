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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:12

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilirken ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. Bakan Yılmaz Tunç'un aktardığı üzere sona gelinen çalışmada pek çok detaylı çalışma yer alıyor. Öte yandan yargı paketi genel af son durum gelişmeleri ile de gündemde. Ancak konuyla ilgili geçtiğimiz pakette açıklama yapılmıştı. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, Meclis tarihi ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen detaylı çalışma ile yargıda düzenlemeler takip ediliyor. Özellikle hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği düzenlemeler arasında ceza indiriminden denetimli serbestliğe pek çok konu araştırılıyor. Ancak hangi konuların maddeler arasında yer alacağı merak konusu. İşte, 9. Yargı Paketi son dakika haberleri 2024...

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024

9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor. Son aşamada yer aldığı söylenen düzenlemeyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un geçtiğimiz aylarda detayları aktardığı bir konuşması bulunuyor. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklama yapan Bakan Tunç, Meclis tarihi için geri sayımı başlattı:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Yeni yargı paketinin kesinleşmeyen ancak beklenen maddeleri şöyle:

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında.
  • Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.

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