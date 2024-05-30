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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
07:12
9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Ceza indirimi, denetimli derbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri arasında takip edilirken ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi konu başlıkları ile araştırılıyor. Bakan Yılmaz Tunç'un aktardığı üzere sona gelinen çalışmada pek çok detaylı çalışma yer alıyor. Öte yandan yargı paketi genel af son durum gelişmeleri ile de gündemde. Ancak konuyla ilgili geçtiğimiz pakette açıklama yapılmıştı. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi, ne zaman yürürlüğe girecek?