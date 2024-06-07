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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'e sunulacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
07:02
9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'e sunulacak?
9. Yargı Paketi son durum 2024 yılı TBMM gündemi ile birlikte takip ediliyor. Adalet Bakanlığı'nın detaylı çalışmasıyla sona gelinen çalışmada beklenen içerik ve kapsam araştırılıyor. Yargı paketi denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, infaz düzenlemesi, soyadı hakkı gibi pek çok konu ile gündeme geliyor. Bu noktada gözler Bakan Yılmaz Tunç'a dönmüş durumda. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'e sunulacak, genel af var mı? İşte, detaylar...