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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'e sunulacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:02

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'e sunulacak?

9. Yargı Paketi son durum 2024 yılı TBMM gündemi ile birlikte takip ediliyor. Adalet Bakanlığı'nın detaylı çalışmasıyla sona gelinen çalışmada beklenen içerik ve kapsam araştırılıyor. Yargı paketi denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, infaz düzenlemesi, soyadı hakkı gibi pek çok konu ile gündeme geliyor. Bu noktada gözler Bakan Yılmaz Tunç'a dönmüş durumda. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis'e sunulacak, genel af var mı? İşte, detaylar...

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’e sunulacak?

9. Yargı Paketi maddeleri arasında hangi çalışmaların olacağı özellikle hükümlü ve ailelerinin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, Meclis gündemi özelinde konuştu. Denetimli serbestlikten ceza indirimine pek çok konuda araştırmalar hız kesmiyor. Peki; 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman sunulacak?

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’e sunulacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bir araya gelen Bakanlar Kurulu, çeşitli konuları masaya yatırdı. Kabine Toplantısı sonrası ekran başında yerler alındı.

İşte, o açıklamalar:

"Adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi üstünde hep titizlikle durduğumuz bir konudur. 52 bin metrekare alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti.

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9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’e sunulacak?

Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. 8. yargı paketi ile önemli değişiklikler yaptık. 9. yargı paketimiz Meclis'tedir. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reform stratejisi ile beklentileri karşılayacağız.."

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’e sunulacak?

Beklenen 9. Yargı Paketi maddeleri konusunda daha önce açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu sözleri kaydetmişti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: Gözler Bakan Tunç’ta! 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman Meclis’e sunulacak?

9. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

İçerik ve kapsam noktasında açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

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