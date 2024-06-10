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9. Yargı Paketi son durum 2024: Meclis'e geliyor! 9. Yargı Paketi maddelerinde ceza indirimi, infaz düzenlemesi var mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
22:47
9. Yargı Paketi son durum 204 Haziran ayı gelişmeleriyle takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç liderliğinde çalışmaları yürütülen yeni yargı paketiyle denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi son dakika haberleri arasında aranıyor. Öte yandan genel af var mı sorusuna da yanıt arayan yükümlü ve aileleri gözlerini TBMM takvimine çevirdi. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? İşte, tüm merak edilenler...