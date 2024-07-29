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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (29 TEMMUZ) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:52

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (29 TEMMUZ) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, son durum ne?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki pakette yer almayan birçok detayın yeni pakette olduğunu ve yeni yargı paketinin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını açıklamıştı. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen paket denetimli serbestlik, 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi başlıklarla araştırılıyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 29 TEMMUZ || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, son durum ne?

9. Yargı Paketi denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, genel af konu başlıkları ile bir süredir gündemi meşgul ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni yargı paketi TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen 9. Yargı Paketi hakkında Adalet Bakanlığı ve Bakan Tunç'un son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı? İşte detaylar

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 29 TEMMUZ || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM: MECLİS ADIMINDA!

9. Yargı Paketi TBMM gündeminde görüşülmeye devam ediyor. Yargıdaki pek çok düzenleme özelinde yoğun bir çalışmanın yapıldığı yeni pakete dair güncel bilgiler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan alınıyor:

"20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 29 TEMMUZ || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, son durum ne?

Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli hedeflerin koyulduğu 9. Yargı Paketi maddeleri kamuoyu ile buluşmayı bekliyor.

Peki, o maddeler neler olacak?

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 29 TEMMUZ || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, son durum ne?

İŞTE BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 9. yargı paketi maddelerine dair şu bilgileri verdi:

TARİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme geliyor.

Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı Paketinde yer alacak.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 29 TEMMUZ || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, son durum ne?

KADINA SOYBAĞI DAVASI HAKKI
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

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