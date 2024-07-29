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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (29 TEMMUZ) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
11:52
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (29 TEMMUZ) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, son durum ne?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önceki pakette yer almayan birçok detayın yeni pakette olduğunu ve yeni yargı paketinin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını açıklamıştı. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen paket denetimli serbestlik, 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi başlıklarla araştırılıyor. Peki, 9. Yargı Paketi son durum ne, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar…