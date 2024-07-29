9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (29 TEMMUZ) || 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, son durum ne?

9. Yargı Paketi denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, genel af konu başlıkları ile bir süredir gündemi meşgul ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yeni yargı paketi TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Kamuoyunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak bilinen 9. Yargı Paketi hakkında Adalet Bakanlığı ve Bakan Tunç'un son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik, mükerrer suçlar, ceza indirimi, af ile ilgili maddeler var mı? İşte detaylar