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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis'e geldi mi, af var mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:09

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis'e geldi mi, af var mı?

9. Yargı Paketi taslağı, içeriği ve maddeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Bayram tatili ardından gözler TBMM gündeminde dönerken sıradaki Kabine Toplantısı için de bekleyiş başladı. Bakan Yılmaz Tunç ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları takip edilirken yargı paketinde af var mı, ne zaman çıkacak gibi sorular radara girmiş durumda. Denetimli serbestlik, casusluk, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu başlığı gündeme gelirken hangilerinin kapsam dahilinde olacağı merak konusu. Peki; 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, son durum ne? İşte, gelişmeler...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis’e geldi mi, af var mı?

9. Yargı Paketi taslağı ile değerlendirmeye alınmayı bekliyor. Bakan Tunç'un aktardığı üzere Meclis gündeminde olması beklenen çalışmada son adımlar atılıyor. 60 maddeden oluşması beklenen düzenleme üzerinde denetimli serbestlikten, casusluk cezasına kadar pek çok konu arama motorlarında yerini aldı. Konuyla ilgili gözler TBMM ve Adalet Bakanlığı bünyesinde olacak. İşte, 9. Yargı Paketi son durum ve içeriği hakkında merak edilenler...

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis’e geldi mi, af var mı?

9. YARGI PAKETİ TASLAĞI SON DURUM

Son Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aktardığına göre Meclis gündeminde 9. Yargı Paketi var. Bayram tatili arası ardından yeniden TBMM'nin yoğun gündeme dönmesi bekleniyor.

Öte yandan sıradaki Bakanlar Kurulu Toplantısı da konu üzerinde açıklayıcı olabilir.

60 maddeden oluşması beklenen çalışmanın içeriğinde neler var?

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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis’e geldi mi, af var mı?

SABAH'ta yer alan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre maddeler arasında yabancı ülke ve istihbarat suçu işlemeye yönelik bir düzenleme yer alacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen düzenlemede casusluk faaliyetleri üzerine teklif ve Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifinin yer alması bekleniyor.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis’e geldi mi, af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Bakan Yılmaz Tunç'un yeni yargı paketiyle ilgili detay açıklaması şöyle:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var.

Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak."

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis’e geldi mi, af var mı?

Yeni yargı paketinin kesinleşmeyen ancak beklenen maddeleri şöyle:

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.
  • Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi beklenenler arasında.
  • Sporda şiddete yönelik de yeni düzenlemelerin gündemde olması ihtimaller arasında.
  • Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir.

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