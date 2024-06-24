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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis'e geldi mi, af var mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:09
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman açıklanacak, Meclis'e geldi mi, af var mı?
9. Yargı Paketi taslağı, içeriği ve maddeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Bayram tatili ardından gözler TBMM gündeminde dönerken sıradaki Kabine Toplantısı için de bekleyiş başladı. Bakan Yılmaz Tunç ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları takip edilirken yargı paketinde af var mı, ne zaman çıkacak gibi sorular radara girmiş durumda. Denetimli serbestlik, casusluk, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu başlığı gündeme gelirken hangilerinin kapsam dahilinde olacağı merak konusu. Peki; 9. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, son durum ne? İşte, gelişmeler...