Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:08

90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Taşerona kadro son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Taşerona kadro şartları ve kapsam alanı Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla detaylandırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık, sözleşmeliye kadro, EYT ve emekli zammıyla birlikte 90 bin taşerona kadro üzerinde de yoğunlaşmış durumda. Vatandaşlar da "90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, hangi kurumlara?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? İşte 90 bin taşerona kadro son durumu 2022 hakkında detaylı bilgiler…

90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak gibi sorular yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yılbaşı gelirken EYT, emekli ve memur zammı, asgari ücret ve EYT gibi durumlara yönelik iyileştirmeler yapılacağını bildirdi. Vatandaşlar da 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aramakta. İşte 90 bin taşerona kadro son durum

90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

90 bin taşerona kadro son durum 2022: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELİYOR!

Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurun kadroya geçişi hakkında bir son dakika açıklaması geldi:

"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."

SON DAKİKA