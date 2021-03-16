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94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Eski otomobil meraklısı olan çocukluk aşkı olan model beyaz Şahin'in koltuklarında naylonları dahi duruyordu. Yalnızca kullanmak için aldığı araca artan ilgi Güzel'in ilginç olaylar yaşamasına neden oldu. İşte beyaz Şahin'in dikkat çeken hikayesi...

Giriş Tarihi: 16.03.2021 18:00 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 18:00
94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Otomobil sevdalısı , kullanmak amacıyla aldığı 94 model Şahin'e gelen teklifler ve yaşadığı ilginç olaylarla dikkat çekmeye devam ediyor. Çocukluk aşkı olan beyaz Şahin'in koltuklarındaki naylonlarının bile halen durduğu görülürken, Şahin meraklısı otomobilseverler araca yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. İşte o ilgin detaylar...

94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Herkes bu arabanın peşinde...

94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Herkes bu arabanın peşinde...

Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini söyleyen kişi kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu bu aracıda yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi.

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94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Herkes bu arabanın peşinde...

94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Herkes bu arabanın peşinde...

Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.

94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Herkes bu arabanın peşinde...

94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Herkes bu arabanın peşinde...

Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.

94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Herkes bu arabanın peşinde...

94 model Şahin'i görenler şok oluyor! Herkes bu arabanın peşinde...

Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim'' demişti.

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