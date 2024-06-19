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Haberler Yaşam 98. Gazi Koşusu ne zaman? 2024 Gazi Koşusu tarihi ve bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 19.06.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 12:55

98. Gazi Koşusu ne zaman? 2024 Gazi Koşusu tarihi ve bilet fiyatları

2024 Gazi Koşusu için heyecan dorukta. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek olan koşu için hazırlıklarda sona gelinirken, 98. Gazi Koşusu ne zaman sorusu yanıt arıyor. 1927 yılından bu yana düzenlenen ve at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu tarihi ve bilet fiyatları araştırma konusu oldu. İşte detaylar.

98. Gazi Koşusu ne zaman? 2024 Gazi Koşusu tarihi ve bilet fiyatları

Bu yıl 98'incisi düzenlenen Gazi Koşusu'nda hem iddialı isimler yarışacak hem de çeşitli yarışlar yer alacak. Türk at yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen mücadeleye ilişkin 98. Gazi Koşusu ne zaman sorusu yanıt ararken Türkiye Jokey Kulübü resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte 2024 Gazi Koşusu tarihi ve bilet fiyatları hakkında detaylar.

98. Gazi Koşusu ne zaman? 2024 Gazi Koşusu tarihi ve bilet fiyatları

98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan yarış saat 17.15'te başlayacak.

98. GAZİ KOŞUSU BİLET FİYATLARI NE KADAR, GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?
Gazi Koşusu, genellikle 22 atın katıldığı, o yılın en iyi performans gösteren atları ile son yıllarda en iyi çıkış yapan jokeylerin bir araya geldiği bir organizasyondur. Gazi Koşusu geçtiğimiz yıllarda ücretsiz olarak izlenebiliyordu. Bu yıl için henüz bir açıklama yapılmadı.

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98. Gazi Koşusu ne zaman? 2024 Gazi Koşusu tarihi ve bilet fiyatları

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

98. Gazi Koşusu ne zaman? 2024 Gazi Koşusu tarihi ve bilet fiyatları

2024 GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ
Bu sene birincilik ödülü 13.5 milyon TL olacak.

SON GAZİ KOŞUSU ŞAMPİYONU

Geçtiğimiz senenin Gazi Koşusu şampiyonu Urfa Aslanı Mehmet Kaya oldu. Türk yarışçılığının derbisi olan bu önemli randevunun geçen yılki birincilik ikramiyesi 5 milyon TL olarak belirlendi.

97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500 bin TL ve beşinciye ise 250 bin TL ikramiye dağıtıldı.

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