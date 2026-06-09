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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101'de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 19:11

A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101'de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!

A101 11 Haziran aktüel kataloğu ile yaz ayına özel fırsat ürünlerini satışa sunuyor. Gıda, elektronik, ev gereçleri ve yaz sezonuna uygun birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Haftanın öne çıkan kampanyaları arasında temel ihtiyaç ürünleri ve sezonluk alışveriş fırsatları dikkat çekiyor. Yeni katalog, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için geniş ürün seçenekleri sunuyor.

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A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!

A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da farklı kategorilerde avantajlı kampanyalarla yayınlandı. Yaz ayına özel hazırlanan ürün grupları, ev ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geniş bir yelpazede sunuluyor. Elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden temel gıda maddelerine kadar birçok fırsat öne çıkıyor. Haftanın indirimli ürünleri, uygun fiyatlı alışveriş arayanlar için dikkat çekici seçenekler oluşturuyor.

A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!

A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU

  • Şişme oyun havuzu 829 TL
  • Şişme oyun havuzu 599 TL
  • Fileli yüzen koltuk 699 TL
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A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Lisanslı çocuk deniz simidi 169 TL
  • Lisanslı çocuk deniz simidi 169 TL
  • Sevimli hayvanlar çocuk yüzme simidi 159 TL
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A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Bahçe trambolini 19.999 TL
  • Çocuklar için şişme mega su parkı 34.999 TL
  • Şişme SUP sörf ve kano seti 14.999 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • 65 inç 4K TV 27.999 TL
  • 55 inç TV 18.999 TL
  • 55 inç 4K TV 19.499 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Blender set 2.499 TL
  • Blender 1.699 TL
  • Elektrikli cezve 499 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Üç tekerlekli elektrikli moped 54.990 TL
  • İki tekerlekli elektrikli moped 32.990 TL
  • 200 cc benzinli motosiklet 99.000 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Benzinli çapa makinesi 7.999 TL
  • Şarjlı testere 1.399 TL
  • Kuru-yaş süpürge 849 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Kablosuz kulak üstü kulaklık 599 TL
  • Kablosuz kulak içi kulaklık 449 TL
  • Powerbank 10.000 mAh 499 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Desenli saklama kabı 59,50 TL
  • Kısa meşrubat bardağı 44,50 TL
  • Uzun meşrubat bardağı 49,50 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Erkek şortlu pijama takımı 379 TL
  • Kol düğmeli şortlu takım 399 TL
  • Erkek atlet 119 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
  • Ayaklı fileli pota 379 TL
  • Yumuşak top atan oyuncak 419 TL
  • Su tabancası 119 TL
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
A101 AKTÜEL 11 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta A101’de neler var? Yaz ayına özel fırsatlar!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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