YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?

Alışveriş tutkunları 11 Haziran 2026 Perşembe A101 aktüel kataloğunda neler olduğunu merakla araştırmaya başladı. Afişte; bahçe trambolini, çocuk şişme mega su parkı, kano set çeşitleri, ankastre set ve bisiklet gibi birçok ALDIN ALDIN ürünü dikkat çekti. Böylece A101 yeni hafta kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı.