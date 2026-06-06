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YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101'de hangi ürünler olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:47
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101'de hangi ürünler olacak?
11 Haziran 2026 Perşembe A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın Perşembe gününe özel indirimler arasında; beyaz eşya, plaj ürünleri, tamir aletleri, çocuk oyuncakları ve mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar birçok kategoriden ürünler tüketiciye sunulmaya hazırlanıyor. İşte uygun fiyat avantajlarıyla A101 aktüel ürünleri...