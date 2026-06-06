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Haberler Yaşam YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101'de hangi ürünler olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 11:47

YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101'de hangi ürünler olacak?

11 Haziran 2026 Perşembe A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın Perşembe gününe özel indirimler arasında; beyaz eşya, plaj ürünleri, tamir aletleri, çocuk oyuncakları ve mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar birçok kategoriden ürünler tüketiciye sunulmaya hazırlanıyor. İşte uygun fiyat avantajlarıyla A101 aktüel ürünleri...

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YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?

Alışveriş tutkunları 11 Haziran 2026 Perşembe A101 aktüel kataloğunda neler olduğunu merakla araştırmaya başladı. Afişte; bahçe trambolini, çocuk şişme mega su parkı, kano set çeşitleri, ankastre set ve bisiklet gibi birçok ALDIN ALDIN ürünü dikkat çekti. Böylece A101 yeni hafta kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı.

YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • DANA KANGAL SUCUK - 429 TL
  • 1L TAM YAĞLI AYRAN - 95 TL
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YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • 20'Lİ KAYISILI BİTKİ ÇAYI - 49,50 TL
  • 20'Lİ YEŞİL ÇAY - 49,50 TL
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YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • LOKMALIK KEK - 42,50 TL
  • ÇİKOLATA KAPLAMALI ORMAN MEYVELİ GOFRET - 65 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • ÇOCUK BEZİ - 299 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • ŞNORKEL - MASKE - PALET SETİ - 899 TL
  • DALIŞ MASKESİ - ŞNORKEL - PALET SETİ - 799 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • ŞİŞME OYUN HAVUZU - 599 TL
  • ŞİŞME OYUN HAVUZU - 829 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • BAHÇE TRAMBOLİNİ - 19.999 TL
  • ÇOCUK ŞİŞME MEGA SU PARKI - 34.999 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • 4K UHD GOOGLE QLED TV - 27.999 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET - 14.999 TL
  • NO-FROST BUZDOLABI - 24.499 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED - 54.990 TL
  • İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED - 32.990 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • BENZİNLİ ÇAPA MAKİNESİ - 7.999 TL
  • ÇOK AMAÇLI ALET SETİ - 1.049 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • PARTİ HOPARLÖRÜ - 749 TL
  • KABLOSUZ KLAVYE - 349 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • PRATİK KATLANABİLİR SEHPA - 299 TL
  • AYNA ÇEŞİTLERİ - 99,50 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • AYAKLI FİLELİ POTA - 379 TL
  • OYUNCAK BÜYÜK KAMYON - 729 TL
YENİ HAFTA A101 AKTÜEL KATALOĞU: 11 Haziran 2026 Perşembe günü A101’de hangi ürünler olacak?
  • ERKEK ŞORTLU PİJAMA TAKIMI - 379 TL
  • KISA KOL DÜĞMELİ ŞORTLU TAKIM - 399 TL
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#A101

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