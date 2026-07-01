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Haberler Yaşam A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:09

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

Temmuz ayının ilk A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Haftanın Perşembe gününe özel indirimler arasında; beyaz eşya, plaj ürünleri, tamir aletleri, çocuk oyuncakları ve mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar birçok kategoriden ürünler tüketiciye sunulmaya hazırlanıyor. İşte uygun fiyat avantajlarıyla 2 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünleri...

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A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

Alışveriş tutkunları 2 Temmuz 2026 Perşembe A101 aktüel kataloğunda neler olduğunu merakla araştırmaya başladı. Afişte; para sayma makinesi, hava soğutucu, bisiklet ve motosiklet, taşınabilir portatif klima, vantilatör, Espresso ve Türk kahve makinesi gibi birçok ALDIN ALDIN ürünü dikkat çekti. Böylece A101 yeni hafta kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı.

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

BAMBU ÇAMAŞIR SEPETİ 699 TL

ÇİFT KİŞİLİK PİKE 499 TL

TEK KİŞİLİK PİKE 399 TL

STANTLI SIVI SABUNLUK SETİ 2'Lİ 299 TL

LAVABO SÜZGECİ 2'Lİ 15 TL

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A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

SESLİ KİTAPLAR 239 TL

PİYANOLU MAKYAJ MASASI 1.199 TL

AHŞAP ŞUT VE GOL OYUNU 319 TL

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A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

EMAYE KIZARTMA TENCERESİ 449 TL

YUVARLAK METAL KAŞIKLIK 249 TL

SERAMİK FIRIN KABI ÇEŞİTLERİ 179 TL

YUVARLAK METAL TEPSİ 89,50 TL

PATİSSERİE KEK KALIBI ÇEŞİTLERİ 429 TL

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

BENZİNLİ VE LPG'Lİ JENERATÖR 11.490 TL

PARA SAYMA MAKİNESİ 3.750 TL

TAŞINABİLİR PORTATİF KLİMA 18.999 TL

ŞARJLI ZIMBA VE ÇİVİ MAKİNESİ 1.169 TL

ŞERİTLİ AYDINLATMA 399 TL

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

BENZİNLİ MOTOSİKLET 99.990 TL

VS1 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED 34.990 TL

VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET 29.990 TL

29 JANT ÇİFT AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET 8.499 TL

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

ESPRESSO MAKİNESİ 18.499 TL

OTOMATİK MAKYAJ FIRÇASI TEMİZLEYİCİ 299 TL

ŞARJLI DİK SÜPÜRGE 12.499 TL

KULE TİPİ VANTİLATÖR 5.999 TL

DİJİTAL SU ISITICISI 999 TL

10 BAŞLIKLI MASAJ ALETİ 1.599 TL

ENDÜSTRİYEL FAN 1.599 TL

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

SİYAH CAM ANKASTRE SETİ 3'LÜ 8.499 TL

NO-FROST BUZDOLABI 25.999 TL

BULAŞIK MAKİNESİ 13.999 TL

BUZDOLABI 14.999 TL

10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ 18.499 TL

7 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ 14.999 TL

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

58" UHD SMART TV 31.999 TL

55" 4K UHD VİDAA TV 21.999 TL

50" 4K ULTRA SMART LED TV 24.999 TL

ŞARJLI MİNİ EL FANI 179 TL

NOTEBOOK SOĞUTUCU 349 TL

TELEFON TUTUCU 179 TL

IŞIKLI BLUETOOTH PARTİ HOPARLÖRÜ 899 TL

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

5 KG PİRİNÇ - 349 TL

TON BALIĞI - 139,50 TL

1 KG FISTIK EZMESİ - 149, 50 TL

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

5 KG AZ AĞLI YOĞURT - 450 TL

DONDURULMUŞ PİZZA - 249, 50 TL

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

2 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU

400 G ANTEP FISTIKLI MUSKA - 250 TL

ŞEKERSİZ SAKIZ - 45 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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