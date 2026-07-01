A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ 2 TEMMUZ 2026 | Yarın A101 aktüel ürünleri neler? Para sayma makinesi, bisiklet...

Alışveriş tutkunları 2 Temmuz 2026 Perşembe A101 aktüel kataloğunda neler olduğunu merakla araştırmaya başladı. Afişte; para sayma makinesi, hava soğutucu, bisiklet ve motosiklet, taşınabilir portatif klima, vantilatör, Espresso ve Türk kahve makinesi gibi birçok ALDIN ALDIN ürünü dikkat çekti. Böylece A101 yeni hafta kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı.