A101, BİM, ŞOK, Migros Market çalışma saatleri 2021: Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Sosyal hayatta normalleşme süreci devam ederken market çalışma saatleri merak ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısı'nda illerin risk haritası yeniden düzenlenmiş böylelikle A101, BİM, ŞOK, Migros gibi çoğu marketin çalışma saatinde değişiklik meydana gelmişti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri 2021

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Market çalışma saatleri hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devam etmesiyle her gün gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;