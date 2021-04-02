A101, BİM, ŞOK, Migros Market çalışma saatleri 2021: Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını sebebiyle market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. Covid-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme sonrasında marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Yayınlanan genelgeye göre çok yüksek, yüksek, orta risk ve düşük risk grubunda yer alan illerde hafta içi hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değiştiği için merak ediliyor. İşte 2021 Market çalışma (mesai) saatleri